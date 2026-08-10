一群公众早前到樟宜一带“赶海”，捕获大量海洋生物后送到餐馆烹煮，引发生态和食品安全争议。涉事的合乐轩华宴酒楼证实，有关海产确实被带到餐馆，并由厨房处理和烹煮。酒楼承认，接收非来自认可采购渠道的食材不符合自身标准，并为此道歉。

合乐轩华宴（Havelock Palace）上星期六（8月8日）在脸书发布公开声明说，酒楼留意到近期网上针对从新加坡潮间带采集海洋生物、随后带到餐馆一事的讨论，并已展开内部审查。

“经过内部审查，我们确认有关海洋生物确实被带到餐馆，并由我们的厨房进行处理和烹煮。”

酒楼说，接受和处理并非来自认可采购渠道的食材并不符合他们作为餐饮业者对自身所要求的标准，并为此诚挚道歉。

酒楼说，事发后他们已经加强内部程序，包括收紧食材采购和接收管控、加强供应商文件记录和食材来源追溯机制，以及禁止来自未经授权或未经核实来源的食品进入厨房。

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酒楼也将为管理层和厨房团队重新进行食品安全及正确处理食品方面的培训。

声明也首次提及酒楼较早前针对事件所作的网上回应。

“我们也意识到，较早前在网上作出的一些回应，并没有清楚说明实际情况，可能因此造成更多混淆。我们为此致歉。”

酒楼也称将从事件中吸取教训，通过具体行动持续改善做法，并在食品安全、负责任采购和维持顾客信任方面坚持更高标准。

《联合早报》早前报道，一群公众凌晨到樟宜一带潮间带“赶海”，捕捞大批螃蟹、贝类、鱼虾等海洋生物，再将收获连夜带到位于合乐路2号的合乐轩华宴烹煮。

网上流传的视频显示，大批海洋生物被摊放在餐馆厨房的桌面上，掌镜者也与一名相信是厨师的男子讨论如何烹调这些海产。随后，多道烹煮完成的菜肴被端上桌享用。

事件曝光后引起网民关注，部分公众质疑有关捕捞数量会否影响潮间带生态，酒楼的谷歌页面也一度出现大量一星评价。