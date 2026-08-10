淡滨尼组屋国庆日前夕发生一起因电动麻将桌引发的火患，公众在消防员抵达前提水协助灭火。一名86岁老翁过后在意识清醒的情况下送院，另一人受轻伤但拒绝送院。

这起火患发生在上个星期六（8月8日）晚上约9时30分，地点是淡滨尼42街第449座组屋九楼的一个单位。

根据网上流传的画面，失火单位卧室和厕所外的外墙被浓烟熏黑。火患发生后，一些居民聚集在组屋底层等候，民防部队救护人员也在警方设置的封锁线内，为一名坐着的居民进行检查。

一名TikTok用户在直播中称，起火原因是麻将桌上放置的蜡烛引发火灾。

新加坡民防部队受询时说，火患涉及单位内的一张电动麻将桌。消防员抵达前，公众已使用水桶装水协助灭火。民防部队也将一名伤者送往新加坡中央医院救治，另有一人经检查后发现受轻伤，但拒绝送院。

警方受询时证实，一名86岁男子在意识清醒的情况下被送往医院。

淡滨尼集选区议员梁振伟星期一（10日）在脸书发文，感谢邻居和民防人员协助灭火，将火势控制在最初起火的卧室内。

他也说，自己在伤者出院后的隔天前往探望，对方目前情况良好。邻居、居民联系网和市镇理事会的义工也纷纷伸出援手。

“感谢社区齐心协力帮助这名居民，我们将继续为这个家庭提供援助。”

失火原因还在调查中。