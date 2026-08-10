数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪的妻子在国庆庆典接近尾声时羊水破，并于星期一（8月10日）早上顺利诞下第三胎男宝宝。

陈杰豪星期一在数个社交媒体上公布这项喜讯时说，幼子Micah（迈卡）是他们一家“最好的国庆礼物”。

他透露，星期天（9日）傍晚全家一起在国家体育场观看国庆庆典，节目接近尾声时，妻子的羊水开始破裂，小范围渗漏。

“所幸腹中的宝宝非常有耐心，等到庆典结束，让（哥哥）Isaac 和（姐姐）Ayla顺利看完演出，包括压轴的烟花汇演和宣读信约等环节。”

庆典结束后，陈杰豪夫妇便先把两名孩子送回家，随后立即提起早已收拾好的住院包，直奔医院。星期一早上，宝宝顺利诞生。

陈杰豪说：“迎接家庭新成员，让我们感到无比的感激与幸福。”

他也向细心照顾妻子和宝宝的医生与护士致谢。

许多网民与政要纷纷在社媒贴文留言，为陈杰豪一家送上祝福。

49岁的陈杰豪与妻子育有三名子女，长子Isaac刚在五天前（8月5日）庆祝6岁生日，二女儿Ayla将在今年底满3岁。

陈杰豪上星期三（8月5日）在脸书发文，感性分享了六年前抱着刚出生的Isaac的照片。

他说：“看着你一天天长大，成为一个充满好奇心、善良又懂得关心人的小男孩，是我生命中最大的福气。你教会我关于爱、耐心与快乐，远比我能教你的还要多。”

他在贴文中也透露，大儿子和二女儿都兴奋地倒数着，期待在“本月底”迎来弟弟，夫妻俩也“满心期待开启五口之家的全新篇章”。

谁也没料到，这名新家庭成员竟然迫不及待地在国庆日隔天“报到”。

陈杰豪在8月5日的贴文中也感叹时光飞逝，孩子的每个成长阶段都极其珍贵。

“能够成为他们的父亲，是我一生中最美好的恩赐与快乐。我们感恩每一个相伴的瞬间，也满心期待着即将加入这个家庭的小生命的到来。”