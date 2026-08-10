东南亚华族人口中几乎每三人就有一人带有一种常见的变异基因，万一同时也超重或者患有糖尿病，衍生肝癌的风险增加至少一倍；若带有两个变异拷贝，患肝癌的风险还会加剧，至少提高两倍。

男性如果带有两个变异拷贝，肝癌患病率，是不带变异基因的女性的整整九倍。

所谓“基因拷贝”，指的是从父母双方各继承的基因，每个基因有两个拷贝。如果同时出现两个变异拷贝，意味着这对基因的两个位点都发生了相同的变异。

这项研究由新加坡国立大学医院、新加坡国立大学杨潞龄医学院、国大癌症中心和新加坡科技研究局的基因组研究院共同展开，主要研究上述常见的遗传变异基因会如何提高糖尿病、肥胖等代谢患者患上肝癌风险。结果显示，三者若并存，患肝癌的风险比一般人高出2.2倍。

这项研究是亚洲首个证实脂肪肝基因变异与肝癌风险明确关联的一次大规模分析。研究成果已在今年5月在胃肠病学领域的国际权威期刊《消化药理学与治疗学》（Alimentary Pharmacology and Therapeutics）上发表。

变异基因并不必然患肝癌 健康生活才是预防良方

研究发现，在东南亚，18%至32%的人口带有这种常见的变异基因，其中以华族人口最高，几乎每三人就有一人。

项目主要研究员是国大医院肠胃与肝脏科高级顾问医生黄庆耀客座副教授。黄庆耀接受《联合早报》访问时说，这个变异基因导致肝脂肪堆积，同时增加严重肝损伤的风险。

重要的是，这个基因变异有可能遗传给下一代。“我们的研究显示，如果带有这个基因，又同时患有糖尿病和超重，就会产生‘叠加’效应，诱发患上肝癌的风险。所以，把基因信息和基本的临床资料整合来看，是重要的。”

然而，值得庆幸的是，带有变异基因并不意味着一定会患上肝癌。黄庆耀强调，除了基因遗传，酗酒、肥胖、糖尿病、高糖和高脂肪的饮食习惯，都有可能引发脂肪肝。

因此，健康的生活方式如经常运动、注意饮食等，才是预防肝癌的最佳处方。在本地，超重者约占人口的13%，糖尿病患者有9%。

不过，黄庆耀指出：“50岁以上、身体质量指数（body mass index，简称BMI）超过23的超重者，如果同时带有两个变异拷贝，就应该接受肝癌筛查检测。”

在新加坡，多达四成的成年人有肝脂肪的问题，但当中仅一成左右，肝脏可能发炎并硬化，进而演变成肝癌。

虽然慢性乙型肝炎仍是肝癌的主因，但是在新加坡，疫苗普及化使乙型肝炎发病率受控，反倒是由肝脂肪和非病毒导因引发的肝癌越来越普遍。

根据2023年新加坡癌症注册局资料，2019年至2023年期间，肝癌是本地男性癌症死亡的三大主要杀手之一。肝癌初期通常无症状，患者大多要到晚期才确诊，届时治疗方案已没有太多选择。

也因为患有脂肪肝的病患多，临床医生往往难以确定应该重点监测和追踪哪些患者。黄庆耀说，这项研究正好弥补了这个缺口，这个变异基因可以作为一个关键的风险预测因子，帮助医生精准锁定高危人群。

在本地，基因检测并不属于常规的肝癌筛查项目，大规模检测的费用也难以预估。黄庆耀两年前启动后续深入研究，计划招募200名肝癌患者及家属参与，以了解由脂肪肝引发的肝癌与遗传与代谢有多大关联。研究迄今已招募到170多人。

丹戎巴葛集选区议员符策翔的父亲符时荣（74岁，退休人士）就是其中一名参与者。他为了参加研究项目接受健康扫描，才意外发现肝脏再次出现肿瘤。他曾在2018年确诊初期肝癌，后来接受微创手术切除肿瘤，主治医生就是黄庆耀。所幸这次的肝癌同属初期，经消融手术后病情已成功缓解。