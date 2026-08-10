一名72岁新加坡退休男子误信“高薪顾问工作”邀约，独自前往马来西亚后遭绑架，绑匪向家属勒索100万新元赎金。新马警方联手办案，男子于上星期五（8月7日）在吉打州亚罗士打获救，另有一名中国籍女子同时被救出。马国警方在营救行动中与绑匪爆发枪战，击毙两名外籍嫌犯。

新加坡警察部队星期一（10日）晚间发文告说，男子于7月26日独自前往马来西亚后失联。家人因担心他的安危，并在8月4日收到消息指他可能在马来西亚遭绑架且被索取赎金后，向新加坡警察部队报案。

新加坡警方立即向马来西亚皇家警察寻求协助，并分享情报，马方随即展开行动，新方则从本地协助调查并与家属保持联系。

综合马国媒体报道，武吉阿曼刑事调查部总监拿督古玛星期一在记者会上说，这名男子在网上结识一名“女网友”，对方以高薪顾问工作邀他赴槟城。他7月26日飞抵槟城峇六拜机场后失联，家属8月4日收到语音和视频，画面显示他的双眼被蒙、双手被绑、全身多处遭虐打，绑匪索要100万新元。家属经谈判后分三次转账约1万5000新元至绑匪户头，款项随即被取走。

马国警方锁定亚罗士打阿米拉花园（Taman Amira）一栋住宅，于上星期五晚上8时40分突击。警员入屋时遭嫌犯开枪抵抗，警方被迫还击，击毙两名外籍嫌犯。随后在屋内不同房间救出男子及一名33岁中国籍女子，两人均被蒙眼铐手、身上带伤。现场起获两把手枪、子弹及一把巴冷刀。两名受害者获救后已送院接受治疗，并于同日获准出院。

警方在附近另一住宅逮捕六名嫌犯，包括五名中国籍男女及一名马来西亚籍男子。

古玛透露，这个集团还涉及至少另两起绑架案，此前曾在吉隆坡绑架两名中国籍女子，其中一人自行逃脱后报案，另一人被警方救出。

据马国警方初步调查，嫌犯涉嫌通过Telegram、微信及交友平台Badoo等网络平台接触潜在受害者，再以度假、工作机会或社交活动等理由，邀请对方见面。

新加坡刑事侦查局局长林玮扬高级助理警察总监感谢马国警方迅速采取行动和密切合作，使男子安全获救。

新加坡警察部队也提醒公众，与网上认识的人互动时应保持警惕，尤其是不熟悉对方却受到邀约见面或前往海外时，更应谨慎。