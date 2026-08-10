尚达曼总统与夫人珍一藤木，星期一（8月10日）在总统府主楼前园地举办年度国庆酒会，招待内阁部长、国会议员、国家勋章得主、总统挑战项目捐赠者、社区与基层领袖、志愿者、企业界代表和我国体育健儿等近750名各界宾客，共同庆祝新加坡建国61周年。

尚达曼伉俪、总理黄循财与夫人吕子蕊、国务资政李显龙与夫人何晶，以及荣誉国务资政吴作栋与夫人陈子玲，晚上7时左右一同莅临现场。四对伉俪切生日蛋糕，为国家送上祝福后，分别与各界代表交流合影。

在国庆庆典上演出的本地歌手伊曼（Iman Fandi），为嘉宾献上国庆歌曲“Giants”（巨人）。文化融合乐团The Straits Ensemble也现场演奏了多首耳熟能详的歌曲。

一年一度的总统府国庆酒会，不仅是欢庆国家诞辰的盛会，更是向长期默默奉献的各界人士表达敬意的平台。近年来，政府除了持续加大对体育生态系统的投入，也深化医疗体制改革，并大力推动无障碍与包容性社会建设。

在这个背景下，受邀宾客有在国际赛场和残奥舞台上拼搏的体育健儿与教练团队，也有在前线守护公众健康、推动基层护理的医疗同仁，以及在社会服务领域默默耕耘、扶助弱势群体的志愿者与合作伙伴。

曾在2006年多哈亚运会上为我国赢得一金一银的前保龄球国手张慧莹，如今不仅是新加坡保龄球联合会会长，也是一名医生，担任国立健保集团综合诊疗所临床服务副主任。

她鼓励年轻一代运动员勇敢追梦、坚持奋斗，并牢记初衷。她也寄语年轻运动员未来能反哺体育社群，协助推动我国运动界的发展。

在日常护理工作中，张慧莹大力推广“社会处方”，将社区社交健康与临床护理紧密结合。她认为，体育生态与公共卫生政策相辅相成，并期望运动员群体不仅能在赛场上取得佳绩，更能发挥示范效应，带动整个社区活跃起来。

“通过推广全民运动，我们可以将竞技体育的精神转化为全民健康的生活方式，让新加坡不仅成为区域体育强国，更是一个全民注重健康与活力的社会。”