《联合国气候变化框架公约》缔约国今年须为公约的核心预算投入4110万欧元（约6056万新元），但截至5月中旬，公约秘书处收到的承诺款不到四成。仅50国如期付款，新加坡是其中之一。

根据《联合国气候变化框架公约》（简称《公约》）秘书处发布的最新核心预算报告，截至5月15日，只收到1680万欧元，占今年核心总预算的39％。在198个缔约国当中，有148个未缴款，总额达2430万欧元（约3580万新元）。

新加坡已如期缴付今年应承担的18万9456欧元。政府发言人答复《联合早报》询问时强调，新加坡认真履行国际义务，按时缴付核心预算是缔约国的基本责任，以确保《公约》秘书处可以稳定、可预测且有效地运作。

发言人说，新加坡是多边体系的坚定支持者，也是极易受气候变化影响的小岛国，由运作良好的国际框架来推动全球集体行动，并确保《公约》资金充足，对于气候谈判、落实全球气候行动等顺利开展至关重要。

《公约》每两年拟定一次预算，包括缔约国须承担的核心预算，以及由各国自愿缴付的补充预算。核心预算用于支持协商进程、体制建设和援助发展中国家，各国的分摊额依联合国既定标准以及按经济能力计算；补充预算则用于支持核心预算不涵盖的活动。

新加坡国立大学亚太环境法律中心高级研究员琳达副教授（Linda Yanti Sulistiawati）受访时说，如期缴付核心预算不只是行政义务，更是确保多边体系能正常运转的基础。

她指出，核心预算有缺口会加剧资金流动的压力，进而影响人力部署、项目执行，甚至可能迫使《公约》削减开支。

“新加坡如期足额缴付核心预算，凸显了新加坡的可靠，以及对多边承诺的尊重。更重要的是，这有助增强合作信任，因为气候合作不只建立在雄心壮志之上，更取决于各国是否切实履行包括财务义务在内的既定责任。”

新加坡为《公约》非核心预算拨款逾7万元

除了承担核心预算，缔约国也可自愿为《公约》的非核心预算做贡献。

永续发展与环境部长傅海燕去年在第30届联合国气候变化大会（简称COP30）上宣布，我国将为《公约》的非核心预算拨款，以支持发展中国家确立透明度更高的框架，确保它们实现气候目标的过程透明。

新加坡政府发言人透露，我国去年为非核心预算拨款7万5000元，用于支持发展中国家建立透明框架所需的数据系统和报告机制，协助它们履行列入《巴黎协定》的承诺。

琳达指出，强化框架透明度旨在帮各国追踪气候行动的进展、建立信任，进而增强集体行动的力量。不过，从持续收集数据，到技术和体制能力的建设，发展中国家在落实新框架方面须投入大量资源。

“新加坡等国拨款支持强化透明度框架，既体现了团结的意愿，也正视各国能力不一致。拨款将促进各国实现气候努力需要的透明度。”

至于今年的非核心预算拨款额度，新加坡政府透露，有关评估还在进行，考虑因素包括《公约》秘书处的具体需求，以及新加坡有意支持并能增值的领域等。

COP31料关注融资和透明度机制

今年的COP31定于11月9日至20日在土耳其安塔利亚举行。新加坡政府发言人说，我国将派代表团赴会，并准备在COP31设馆。这将是我国连续第五年在大会上设馆。

琳达指出，土耳其是COP31的东道国，但协商主席是澳大利亚。“这种情况前所未有，可能造成混乱。”

她认为，往年的大会都聚焦融资缺口、地缘政治紧张局势等问题，预计COP31将更关注如何加快落实气候目标，以及支持融资和透明度机制等事宜。