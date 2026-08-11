《联合早报》也特地前往这个新加坡人的记忆汇聚点，记录下它即将成为过去的每日点滴，包括每星期一闭馆维修日，雪城团队如何护养维修场地。

设于 新加坡科学中心 的室内冰雪中心雪城在运营26年后，将于今年9月30日正式关闭。当它即将走入历史的消息在5月公布后，很多人纷纷前往雪城，要及时感受即将消失的赤道冰雪风情。

雪城退场后，场地将归还给科学馆集团，目前尚无保留现有展品的计划。科学馆集团早前发文告说，关闭雪城的决定反映了集团面对游客兴趣和景点格局转变，致力保持产品新鲜，与时并进，同时符合科学馆未来的科学教育使命与整体规划。

33岁的技术员普拉卡什·帕拉马南丹在“雪城”开馆前，都需要检查并将顶部结构物上结成的冰慢慢敲落。为了确保游客的安全，这些检查和筹备都是开馆营业前必不可少的准备工作。（张俊杰摄）

雪城关闭意味着有员工可能失去工作。雪城总经理诺拉扎尼（Norazani Shaiddin）透露，雪城目前聘有八名全职员工和大约30名兼职员工。科学馆集团已向所有全职员工提供集团内部转岗的机会；对于准备另谋高就者，集团也将提供离职补偿与再就业援助。

诺拉扎尼介绍，雪城约55%的预订来自国际游客，45%是本地游客。至于团体预订，则主要来自本地学校，这反映了雪城多年来扮演着一个重要角色，即积极配合本地学校的课程，提供户外学习之旅（Learning Journey），让更多生长在热带的孩子享受冬季乐趣。

63岁冰雕师：水化为艺术最令人神往

在年均气温超过30摄氏度的赤道新加坡，冰雕师黄恩赐却能够在零度以下的环境中进行艺术创作15年。

63岁的黄恩赐说，雪城给了他很好的平台，让他可以在零度以下的环境中创作出可长期保存的冰雕作品。“这15年来，支撑我的是对艺术的热爱。就仅仅凭着水这样平凡的东西，就能转化为艺术品，这太神奇了。新加坡人无需出国就能体验冰雕，对我来说非常有意思。”

在雪城任职期间，这位冰雕师打造了“恐龙世界展厅”、全长120米的彩色灯光冰滑梯（Glacier Luge），以及占地127平方米的彩冰乐园。除了静态展品，现场冰雕表演更是他最享受的环节。

“许多游客很惊讶这个技艺居然存在于新加坡，他们的积极回应给了我很大的成就感。”

没有雪城这个平台后，他希望争取其他机会继续从事冰雕创作。今年底，他将参加芬兰友人举办的国际冰雕赛，与老友重聚和创作。

每日雪城开门之前，60岁的技术员马宁丁负责把一块块制好的冰块从制冰器中取出，一边揭开覆盖在上面的塑料薄膜，准备用于修复冰雕和其他维护工作。（张俊杰摄）

每天在雪城开馆前，60岁的技术员拉米尔·伊卢明·马宁丁会把一块块预制好的冰块取出。他一边将巨大的冰块从制冰器中取出，一边揭开覆盖在上面的塑料薄膜。他说，这些冰块需要三天时间才能凝成所需的大小，用于修复冰雕和其他维护工作。雪城每周最多可生产16块这样的大冰块。

34岁的客户服务员纳兹鲁（Nazrul Shamsudin）在雪城每周例行维修期间，用机器打磨变硬的积雪。经过一周的使用后，积雪会逐渐变硬、压实。打磨可让积雪重新变得松软，在游客碰撞或跌倒时起到缓冲作用。（张俊杰摄）

每逢星期一是雪城的闭馆日，例常的维护工作就在这天进行。在维护日，34岁的客户服务专员兼教育专员大卫·马歇尔和33岁的技术员普拉卡什·帕拉马南丹负责给冰滑梯喷水，让冰滑梯保持厚实滑溜。其他人员会把用来修补冰雕的大冰块，送去“补冰”。

在每周例行维护日当天，工作人员正在将刚制好的新雪铲到坡道上并耐心地铺开。他们在雪中掺入了清水，以便让雪粘附在坡道的表面，如此一来，新雪就不会顺着斜坡往低处滑落。（张俊杰摄）

在雪城，最繁重的工作除了是维护场内冰层之外，还有一组人每天需为游客换下来的羽绒服和雪地靴进行清洗和消毒。每一天，约有100套用过的雪地装备会送进洗衣机清洗、烘干与消毒，这个工作非常繁重而琐碎。

33岁的技术员普拉卡什·帕拉马南丹和同事每天在“雪城”开门营业前都需要在雪地靴上喷洒消毒液，为所有的雪地靴进行再次消毒。（张俊杰摄）

6月起推出告别优惠

为纪念雪城陪伴新加坡走过26个春秋，雪城从6月至9月推出“最后一场雪”（One Last Snowfall）告别活动，并提供限时特惠配套。本地成人与儿童的冰雪游玩体验（含一小时雪地游玩和碰碰车）享有三成折扣，优惠价分别为19元与16元。