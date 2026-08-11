他先后出使土耳其与斯里兰卡，促成新加坡同两国的自由贸易协定，并与土耳其达成战略伙伴关系，与斯里兰卡达成避免双重征税协定。詹达斯这名我国前非常驻斯里兰卡最高专员，获颁今年的国庆日功绩奖章。

功绩奖章设立于1962年，是我国的高级荣誉之一，颁授给长期为国服务、能力与功绩卓著、忠于职守的个人表率。

现年87岁的詹达斯（S Chandra Das）通过外交部答复《联合早报》询问时说：“能获得这一荣誉，我感到无比荣幸。我只是在促进新加坡与前苏联、土耳其和斯里兰卡的关系深化方面，尽了一点绵薄之力。”

詹达斯也曾是我国驻前苏联的首名贸易代表（1970至1972年）、非常驻土耳其大使（2006年至2015年），担任非常驻斯里兰卡最高专员则是从2015年至2025年。

除了外交事业，詹达斯从1980年至1991年间，也曾四次当选国会议员，先后代表崇文区和静山集选区。1984年，他与人民行动党其他议员提出在组屋区设立市镇理事会的概念，并率先在宏茂桥新镇参与推动试验计划，对后来的新加坡组屋邻里行政管理影响深远。

詹达斯也是南洋理工大学名誉副校长，还曾出任职总平价超市主席。

这名本地印族社群的杰出人物是新加坡印度人发展协会（SINDA）的联合创办人之一，是这个族群自助团体的终身信托人。

他从2005年至2017年，也是淡米尔文报纸《淡米尔之声》（Tamil Murasu）的主席，任内推出以印度乐器塔布拉鼓命名的免费英文周报“tabla!”，面向不使用淡米尔语的印族社群。

这是詹达斯第二次获得国庆奖章，他曾在2014年获颁公共服务星章。