68岁的黄永发从事洗衣业已经超过50年，他的洗衣事业可说是反映了新加坡的变迁。

他父亲在英国殖民时期于汤申一带开了洗衣店，为酒店提供洗烫服务，他自小就不时在店里打下手。随着新加坡独立、英国人撤离，本地酒店业需求日渐减少，父亲的洗衣店生意受打击，于上世纪70年代末终被迫停业收盘。

黄永发随后给别家洗衣店打工，10年间掌握了干洗、洗烫衣服等手艺。后来，他向一名年迈退休的洗衣店老板租下金文泰的店铺和机器，每月8000元，就这样开始了自己的生意。

当时的洗衣店多设在组屋楼下，接单在店面前台，水洗和干洗机在铺子后面，形成接单、清洗、烘干、熨烫流水线井然的小作坊。黄永发说，考虑到用于干洗的化学溶剂可能对住宅区环境带来影响，当局后来不再批准有干洗业务的洗衣店在组屋区开业。这种一条龙的传统作坊也就随着业主陆续年迈退休而减少，现在估计全岛剩下不到20家。

黄永发事业路上的好伙伴是太太林小慧（60岁），两人携手一步步将生意越做越大，现在手下有三家洗衣厂和三家洗衣店。据了解，他们的儿子没打算接手家业，而是另起炉灶，不过干的还是洗衣行业。

黄永发（右）夫妻俩在洗衣行业耕耘经年，经验丰富，不时有客人将家中洗坏的衣服前来求救，也有同行拿着难处理的棘手衣物前来求助。（吴先邦摄）

黄永发说，即使洗衣业他已干了大半辈子，但还有很多要学的，尤其是服装业不断有新的衣料和材质出现。比如，一件大衣或外套上的纽扣，经验丰富的老手才能够看出能否放进干洗机或烘干机，是否会融化或损坏。

有时客人送来干洗的衣服破了，他店里会动手缝补。他打趣地说：“我们这里每个员工，连男的都懂得拿针线缝补衣服。”

曾有人向黄永发介绍国际邮轮的洗烫业务，不过他婉拒了。“以前日本邮轮偶尔会途经本地，不过得有人半夜趁靠岸时上船收衣物，哪里会有员工愿意半夜做这个？最后还是得要老板亲自下场，很辛苦。”

黄永发认为，洗衣业仍大有可为，只希望当局能考虑放宽聘用外籍员工的限制。

“本地年轻人都不愿意干这行，现在我们为了招人很烦恼，最近有个越南籍员工回家探亲，想找一个人顶班都难。”