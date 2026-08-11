投身公共服务30多年，贸工部常任秘书马宣仁医生长期参与推动新加坡经济发展，近期更领导经济策略检讨秘书处，协助制定我国维持长期竞争力、应对未来经济挑战的战略蓝图。

马宣仁（58岁）是今年国庆功绩奖章（Meritorious Service Medal）得主之一。

贸工部在授勋赞词中说，马宣仁领导经济策略检讨秘书处，为经济策略检讨委员会制定提升我国长期竞争力的蓝图提供重要支持。他也在贸工部设立能源与碳事务组，推动我国向低碳经济转型，并加强能源韧性。

经济策略检讨委员会今年5月向政府提呈最终建议，并于6月发布完整报告。委员会围绕八大发展方向提出32项建议，包括继续巩固新加坡作为全球商业和投资枢纽的竞争优势、培育更多本地企业、推动企业国际化、加强人工智能应用，以及提升经济韧性。

马宣仁对获颁功绩奖章表示荣幸。他说，自己能够有所贡献，离不开多年来共事的同事和导师，他们的敬业、才能和支持，让他获益良多。

“我也感谢商界和工运的众多领袖，与我们携手推动新加坡经济发展，为新加坡人创造优质工作和更好的机会。”

马宣仁完成医科训练后没有行医，而是在1992年加入经济发展局，展开公共服务生涯。

他曾领导经发局生物医药科学署，也负责经发局在北美的工作。2006年至2007年，他同时在贸工部和新加坡科技研究局（A*STAR）任职，包括担任新科研生物医药研究理事会执行署长。

马宣仁2008年出任经发局局长，2012年调任律政部常任秘书。2014年至2023年，他担任经发局主席，推动新加坡吸引先进制造业和科技领域的高价值投资，进一步巩固我国作为全球商业和创新枢纽的地位。

冠病疫情期间，马宣仁也参与我国疫苗采购工作，协助新加坡及早取得疫苗，成为全球较早展开全国疫苗接种计划的国家之一。

马宣仁2023年5月出任贸工部常秘（发展），隔年9月担任贸工部常秘。

马宣仁曾在2007年获颁公共行政（银）奖章，并于2015年获颁公共行政（金）奖章。