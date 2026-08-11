人工智能（AI）加速改变职场和各行各业，本地大学也进一步调整课程和战略，让学生不论修读什么专业，都懂得如何运用AI，同时加强批判性思维、判断力和创造力等AI难以取代的能力。

新加坡国立大学和新加坡管理大学，星期二（8月11日）分别宣布加强AI教育。

国大从新学年起为所有本科新生增设AI基础必修课，并把AI应用进一步融入各学科；新大则推出一系列跨学科新课程，让学生把AI应用到会计、金融等不同专业领域。

两所大学也将为学生免费提供AI工具，让他们都有机会接触和使用这类科技。

各学科融入AI 培养跨领域应用能力

国大发文告说，随着AI日益融入各行各业，毕业生除了掌握专业知识，也须具备AI素养、跨学科能力，以及批判性思维、创造力和团队合作等AI难以取代的能力。

从新学年起，约7700名本科新生都须修读“生成式AI应用：从提示设计到评估”（Applied Generative AI: From Prompting to Evaluation）课程。课程涵盖如何有效使用大语言模型和多模态AI，以及如何评估AI生成的结果。

从新学年起，约7700名国大本科新生须修读“生成式人工智能应用：从提示设计到评估”课程，掌握使用生成式AI的基本知识和技能。（叶振忠摄）

除了这门AI基础课程，国大也会把AI融入共同课程和各专业课程，让学生既掌握专业知识，也懂得在相关领域运用AI。

共同课程方面，各学院将开设AI相关必修课，例如人文与理学院的“AI与社会”，以及商学院的“利用电子数据表和AI进行决策分析”。在主修课程方面，每个专业至少会有一门必修课，讲解AI如何改变相关学科或行业。

对于希望进一步钻研AI的学生，国大也提供副修和第二主修课程，包括人机系统、商业AI系统等。

此外，国大从新学年起推出新的AI课程，包括由文学暨社会科学院和国大计算机学院开设的“地理空间情报”（Geospatial Intelligence）学士学位课程。

部分课程恢复实体考试 确保学生掌握基础

随着AI改变学生完成作业的方式，国大也将相应调整作业要求和考试安排。

国大常务副校长（学术事务）兼教务长程文耀教授告诉媒体，国大允许学生在学习和居家作业中使用AI，但学生须适当注明AI的使用，并批判性审视AI生成的内容。

学校也会增加难度更高的评估，让学生懂得如何有效与AI协作，才能完成任务并取得理想成果。不过，对于一些要求学生掌握基础知识和概念的课程，国大将恢复实体考场考试，并禁止使用AI。

国大在加强AI教学的同时，也将让师生更容易使用相关工具。校方宣布与OpenAI合作，从8月31日起，让全校学生和教职员工使用ChatGPT Edu。

相较于免费版本，ChatGPT Edu提供更完善的隐私、安全和管理功能，师生与ChatGPT的对话和数据，不会用于训练OpenAI的模型。

新大增新课程 免费用Gemini Education Plus

新大星期二则宣布逐步落实今年2月获校董会通过的“AI教育战略”。从2027学年起，新大的本科教育将更注重三方面，包括巩固学生不依赖AI也应具备的基本能力、培养负责任和有效运用AI的能力，以及加强判断力、团队合作和创造力等。

配合这项战略，新大将在来临的新学年推出横跨AI、永续发展、法律、心理学、商业、科技和艺术等领域的新课程。其中在AI方面，会计专业学生可学习代理式AI，法律课程则会探讨AI和加密货币等新兴科技相关课题。

负责教育策略与创新的新大副教务长文奇教授说，让学生为AI时代做好准备，并非只是增加一门AI课程，学生须先证明自己能不依赖AI独立完成工作，再学习如何把AI应用于本身专业，并发挥人所能带来的独特价值。

新学年起，新大也会让所有学生免费使用谷歌的Gemini Education Plus。

本地大学近年陆续加强AI教学。南洋理工大学今年4月宣布革新本科教育，计划到2030年把AI融入约四成课程。