新加坡—辽宁经贸理事会会议时隔七年再度举行。我国社会及家庭发展部长、新方联合主席马善高星期二（8月11日）在沈阳与辽宁省长、中方联合主席王新伟首次共同主持第11次理事会会议。马善高同天也与中共辽宁省委书记许昆林会面，双方重申新辽长期友好关系，并探讨加强合作机遇。

这是马善高首次与许昆林会面，也是他首次与王新伟会面并共同主持理事会会议。马善高2019年首次以新辽经贸理事会新方联合主席身份到沈阳共同主持会议。

许昆林去年9月担任辽宁省委书记，此前曾任上海市副市长、苏州市委书记及江苏省长等职，并曾担任新沪全面合作理事会沪方副主席、新苏合作理事会中方联合主席，与新加坡官员多有互动。

根据我国企发局新闻稿，马善高与许昆林重申新辽长期友好关系，并探讨加强合作机遇。

据《辽宁日报》报道，许昆林表示，希望辽宁与新加坡进一步用好新辽经贸理事会平台，建立常态化沟通机制，组织企业精准对接及加强产业链、供应链协作，并拓展金融领域合作，引导更多优质金融机构来辽开展业务，以及深化航运物流、科技创新及人文交流合作，共同为中新关系发展贡献更大力量。

马善高：辽宁经济转型带来新商机

马善高在理事会会议上致辞时，先就台风“白海豚”对辽宁造成的影响表示慰问。

新辽经贸理事会2003年成立。马善高说，双方20多年来通过贸易、投资和商业合作建立稳固伙伴关系；辽宁正推动经济转型、迈向高质量发展，为新加坡企业带来新商机。他说，双方互补优势可在科技创新、贸易与互联互通、可持续发展及现代服务业四大领域深化合作。

科技创新方面，新加坡“国家人工智能策略2.0”推动AI应用于先进制造、物流和医疗等领域，而辽宁拥有雄厚工业基础及多元应用场景，可为双方研发和部署AI解决方案创造机遇。

贸易与互联互通方面，辽宁港口是东北亚重要门户，新加坡则是全球转运枢纽，大连还是新加坡国际港务集团（PSA）首个海外港口投资地。PSA将继续与辽宁港口集团合作，利用智能技术及绿色倡议，加快大连集装箱码头转型。

马善高也看好食品贸易，希望更多辽宁海鲜、水果进入我国，并鼓励辽宁企业利用新加坡作为区域贸易和分销伙伴。他说自己品尝过辽宁农产品和海鲜，“确实非常美味”。

可持续发展方面，马善高说，康福德高在沈阳运营当地最大出租车队，可与当地部门合作，分阶段推出自动驾驶出租车。面对人口结构变化，新加坡可在医疗保健等现代服务领域分享经验。

新辽双方近60名官员和商业代表出席会议。双方签署六项谅解备忘录，涉及医疗、商场运营与翻新、数据中心基建、新型碳纤维研发及大学合作。

其中，奥新全民牙科将与沈阳市沈河区政府合作，投资3500万元人民币（664万新元），在沈阳设立总面积2430平方米的旗舰口腔医院，预计9月运营。奥新全民口腔集团非执行主席蔡思勄说，随着居民收入提高、人口老龄化及口腔健康意识增强，辽宁专科牙科需求持续增长，集团在当地“仍有实在的深耕空间”。

辽宁企业可借新加坡拓展东南亚

新辽双边贸易额去年达118亿元人民币，新加坡累计投资超83.4亿美元（106.8亿新元），涉及逾1100个项目。辽宁企业也把新加坡视为拓展区域市场平台。辽宁机器人制造商新松已在我国设立区域运营与销售枢纽，管理东南亚业务。

总理公署高级政务部长陈国明在会上说，新加坡可成为辽宁企业走向东南亚和国际的可靠伙伴；辽宁企业可利用新加坡稳定营商环境、全球互联互通和金融服务，作为拓展东南亚及更广阔市场的跳板。

王新伟说，辽宁今年上半年对新加坡进出口额增长45.5%；截至6月底，新加坡在辽宁投资企业累计1126家，是辽宁第六大外资来源地。

他说，辽宁正培育新能源、新材料、航空航天、生物医药、低空经济、氢能和具身智能等产业，并推动建设区域科技创新中心；辽宁也拥有港口、自贸区和跨境电商综试区等平台。辽宁希望与新加坡企业、高校及科研机构深化交流合作，推动AI等领域研究；双方深化经贸、文旅、民生等领域合作。

王新伟也邀请新加坡作为主宾国出席辽宁国际投资贸易洽谈会。他还推介辽宁美食称，大连海参、营口海蜇、丹东草莓及盘锦河蟹各具特色，并称：“到辽宁吃啥有啥，你想什么有什么。”