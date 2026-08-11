有诈骗分子冒充保诚保险新加坡（Prudential Singapore）的工作人员，企图骗取公众的个人资料并诱导转账。保诚保险新加坡于星期二（8月11日）发布文告，提醒公众切勿上当。

文告指出，上述骗子会谎称受害者的个人信息被人冒用购买了保单，并展示伪造的保单文件，甚至安排虚假的“官方人员”与受害者联系。目前，已有保诚保险的客户和非客户反映收到过这类华语或英语的诈骗电话及WhatsApp信息。

保诚保险新加坡澄清，这些违法的行为都是犯罪团伙所为。保诚保险新加坡也声明，公司内部系统仍是安全的，未发生任何信息泄露事件。

保诚也强调，公司绝不会发送任何付款链接，也不会通过WhatsApp发送官方通知，公司的理财顾问更不会要求客户直接转账或支付现金。客户如需查询或管理保单，应直接登录PRUServices平台或官方应用软件；缴纳保费则须通过保诚官网、AXS或网上银行进行，切勿向任何人透漏登录账号和密码。

保诚提醒公众保持警惕，不要与可疑来电者交谈，切勿点击任何链接、打开PDF附件或透露个人及财务信息。若怀疑已被诈骗或已泄露敏感信息，应立即报警。公众也可联系自己的理财顾问，在工作时间内致电客服热线（1800-333-0-333），或通过官网提交表格进行核实。更多安全资讯可查阅官方安全页面（www.prudential.com.sg/prusecurity）。