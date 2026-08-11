本地相声、戏剧家韩劳达坚信，艺文创作是一辈子的事情。创作逾50年，此番荣获公共服务奖章，他既感荣幸，也愿以此奖纪念去世10年的兄长韩山元。

现年79岁的韩劳达，是新加坡本土相声的重要奠基人，也活跃于剧场界。他受访时坦言，虽早已过了退休年龄，但艺术创作不言休，应当“活多久，写多久”。2023年，他举办创作生涯50周年纪念专场，并推出新作，足见他创作不辍的精神。

对他而言，这次获奖象征着政府对文化艺术界的肯定。他说：“国庆奖章表彰对公共服务、社区等领域有贡献的人士，而艺术文化同样是在服务社会。”

韩劳达目前正筹备出版剧作选集，其中收录了他为母校中正中学创作的《湖的传奇：湖光长照中正人》。该剧是为庆祝竹林楼大礼堂翻新后重新启用而作，以中正中学80多年校史为背景，涵盖建校初期筹建礼堂、1950年代学潮等事件。演出由中正中学（总校）与中正中学（义顺）两校学生联合呈献，集合戏剧、华乐、管乐、舞蹈、合唱等多个艺术团体，台前幕后逾400人参与。

从中正中学获得戏剧启蒙，到后来加入新加坡表演艺术学院，这当中，韩劳达结识了莫逆之交杨世彬与黄家强，三人数十年来相互扶持，曾被形容为“星洲三剑客”。为迎接明年10月的80岁生日，韩劳达计划举办专场演出，节目包括相声、戏剧小品与脱口秀，届时三剑客将再次同台聚首。

韩劳达于1990年获颁文化奖，2017年荣获华族文化贡献奖，此番再获殊荣，除了国家的肯定，更有另一番深意。他的艺文之路，深受大哥韩山元的影响，从加入表演艺术学院，到后来独当一面投入创作，一路走来都得到大哥热心提点。

韩山元于2016年8月9日离世，距今已10年。韩劳达希望以这枚国庆奖章，表达对兄长的深切怀念。