新加坡土地有限，充分利用空间是永远的主题，最新的实例是本地开设了第一个楼顶棒球打击练习场。

这个新场地叫“iBat棒球场”，设在淡滨尼战备军协俱乐部，就在现有网球场和匹克球球场旁。这个场地和其他提供专业训练的棒球体育设施不同，提供的是露天打棒球的体验，适合棒球初学者和经验丰富的棒球爱好者。

iBat棒球场受首尔、东京和台北等城市棒球场的启发，定位是“让球友放松的休闲去处”，而不是单纯的训练场地。这个场地配备自动投球通道，可用于棒球和垒球投球，使打球运动变得更有趣。

iBat创办人王美美受访时说：“顾客可以不需要有任何打球经验，也不必具备棒球知识，最重要是愿意尝试新鲜事物。”

她希望客人来这里打球，不仅能找到放松或解压的方式，还能够培养对棒球这个运动的兴趣。

淡滨尼战备军协俱乐部不久后将拆除，由预计2030年启用、全岛规模最大的碧湾战备军协俱乐部（SAFRA Bayshore）所取代。

盼延续军协合作缘分 未来进驻碧湾新俱乐部

王美美说：“届时，我们非常希望能够延续与战备军协共同开启的这段旅程，并期待能成为碧湾战备军协俱乐部的一部分。”

小棒球手学院（Little Sluggers Academy）创始人兼总教练、战备军协会员萧振强对这个新球场表示欢迎。

这名2019年东南亚运动会男垒金牌得主说：“棒球和垒球在新加坡至今仍是相对冷门的运动，尽管近年来青少年的参与度有所上升，但我们面临的最大挑战之一始终是缺乏专用场地，这限制了球员和新手参加比赛的机会。像iBat这类公共棒球场的出现是一个重大突破。相信它能将棒球和垒球推广到更多从未考虑过尝试的人。”

棒球和垒球在新加坡至今仍是相对冷门的运动，可用的场地也不多。iBat棒球场不仅适合棒球好手发挥，也适合新手打基础。（照片iBat棒球场提供）

已正式开业的iBat棒球场面向13岁以上的公众，每天（包括公定假日）营业，开放时间为上午10时至晚上10时。

iBat计划接下来与专业教练合作，针对12岁以下的儿童推出学习课程，让家长携带小孩一家人从最初的休闲体验，逐渐对这项运动有更完整的认识，从而爱上它。