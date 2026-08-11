欧南园一公寓在空中花园举办国庆活动，封锁整个楼层售票，住户若没有买活动门票，就无法上花园，无缘看烟花，因此引发不满：“花百万买公寓，上楼还得付钱？”

《新明日报》接获消息，指住在欧南园One Pearl Bank公寓的居民，平时可以到39层的空中花园放松，俯瞰市区景色，甚至在特定的日子可以免费看到烟花秀。岂料，公寓管理层于今年国庆日当天在空中花园举办售票活动，直播国庆庆典和一起享用晚餐。

有住户透露：“成人要付10元，小孩则是5元，当天下午就封锁39楼，如果没有买票，根本不能上楼。”

有住户称，公寓管理层在空中花园举办国庆活动，只有买门票的住户可以上楼。（潘丰源摄）

根据活动海报，管理层表示为了保障居民安全，也让活动顺利进行，8月9日下午5时至晚上9时，39楼的所有设施将只供活动参与者使用。

《新明日报》记者联系上数名公寓住户，他们受访时都说，并没有花钱购买活动门票，因此无法上楼看烟花。

一名受访住户指出，这并不是钱的问题，而是自己花了百万元购买公寓，理应可以使用这些设施。

“39层是公共区域，而且还有健身房，这些应该是我们想要去，就可以去的地方。另外，如果管理层可以随时决定封锁公共区域再收钱，难道以后每年的国庆日、跨年，我们都要付钱才能上楼吗？”

他说，后来相信有大约120人参加了活动。

另一名住户也补充，早在7月中，管理层便向住户发出通知，有住户于8月8日在聊天群组里发信息，表示对此安排的不满。根据信息显示，至少四五人也表示有同感。

“虽说管理层不在群里，但属于理事会（council）的住户也在群里，却没有做出解释。”

据了解，公寓共有774个单位，住户人数估计超过2000。

往年都可上楼看烟花

有住户去年提前两小时等烟花。

有住户指出，去年国庆和今年跨年都曾在39层空中花园观看烟花秀，十分好看。

“我甚至会提前两个小时就上去等，去年也有至少百人在39楼，管理层也没有提出意见，好像是今年新换了管理层才有这种事。”

他也说，原本今年也准备提前上楼等烟花，但觉得明明在自己家，还要买票，很不合理。“今年就在家里看，只是担心以后还会有类似情况发生。”

另外，有住户指出，健身房位于39楼，不少住户每天都会去健身，但当天却受限制。