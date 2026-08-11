国庆日早晨三巴旺公园有人搭羽毛球网占用走道，行人被迫绕行，行为遭批自私不顾他人，给公众造成不便。

脸书专页星期一（8月10日）流传一则贴文，配图显示数人于国庆日早晨7时许，在三巴旺公园的一条走道上架设羽毛球网打球。羽毛球网横跨走道，阻碍通道，其他行人须绕道而行。

球网周围也摆放了几把折叠椅及羽毛球包等物品，现场的人则手持球拍，身穿红色上衣。

贴文指出，在走道设置休闲活动设施，给其他公园使用者带来不便。公共公园走道供公众通行，若在走道上架设羽毛球网，尤其是在早晨较多人使用公园的时段，可能迫使其他人绕过设施而行。

贴文在网上引起热议，不少网民批评有关做法自私。

一名女网民留言说，与朋友一起庆祝国庆、打羽毛球本身没有问题，但公共空间应该让所有人使用，走道本来就是供公众通行，架设球网难免给他人带来困扰。也有网民建议将羽毛球网移至较为开阔的区域。

不过，也有网民留言为球员说话，称三巴旺公园有许多条通道，这群球员几乎每个周末都会在该处打球，并没有阻碍其他人通行。

《新明日报》记者星期二（11日）早上走访时，公园内已不见照片中的羽毛球网，现场也未见有人在走道上打羽毛球。

国旗挂球网 律师：若涉不敬或被罚

将国旗挂在羽毛球网上，律师指挂国旗不得对国旗造成不敬。

图中可见，羽毛球网上还挂着一面新加坡国旗。有网民留言指出，悬挂国旗虽是表达爱国之情的一种方式，但体谅他人、尊重公共空间，同样是身为国人应有的品质。

也有网民质疑，将国旗挂在羽毛球网上是否符合相关规定。

赢必胜律师事务所律师黄国彦受询时指出，根据《国家象征法令》，国旗可在国庆日期间作为装饰使用，但前提是有关使用方式不得对国旗造成不敬。若有关使用方式被认定为对国旗不敬，涉事者可面对罚款或监禁。