公司销售经理伪造文件，向供应商以及顾客行骗，总涉案金额约135万余元，星期二（8月11日）被判坐牢48个月。

被告是49岁的斯诺（Seno Kunihide，译音），案发时是NEC Asia Pacific私人有限公司的销售经理，他面对五项欺骗和伪造文件的控状。控方以其中三项提控，另两项待法官下判时一并考虑。

案情显示，被告于2021年7月至10月间，冒用公司名义多次向一名供应商下订单购买总价值约15万2063元的伺服器或主机总线适配器（host bus adaptor）等电脑产品。被告打算拿到货后，再将它们转卖给中国深圳一家公司。

被告事后支付供应商部分费用，但还是导致供应商蒙受6万3030美元（约8万5783新元）损失。2021年10月8日，被告谎称有赚钱门路，导致供应商花了82万8923美元（约112万8164新元）买电脑显卡，再转卖给被告公司，但供应商最终只收到33万零490美元（约44万9796新元）。

被告也在2021年9月4日，与一名顾客交易时，骗顾客将12万8000美元（约17万4208新元），汇到自己名下的银行户头里。被告为了行骗，还多次伪造公司文件。被骗的供应商事后入禀法庭起诉被告公司，要索回被拖欠的款项。结果，被告公司打官司时，才发现被告伪造文件，冒用公司名义与供应商交易。被告公司在2024年向法庭提出要被告破产的申请，被告在同年12月26日被判入穷籍。