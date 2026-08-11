中国游客到本地知名印度餐馆用餐，因不谙英语而难以点餐，老板女儿以华语协助沟通后，受启发用华语录制宣传视频，进而引发热烈反响和关注，令她直呼受宠若惊。

“这是我爸爸20年前开的店，请来尝尝我们的印度饭，谢谢！”

本地知名印度香饭餐馆Bismillah Biryani老板的女儿扎拉（35岁）面对镜头，以流利的华语在视频说出上述介绍。画面中的扎拉咬字清晰，全片几乎都以华语介绍着自家餐馆的招牌菜，并欢迎非印族食客前来光顾。

视频近日在网上流传后引发热议，不少网民好奇为何她的华语能如此流利，有者更笑称：“她的华语说得比我这个百分百的华人还要好！”

《新明日报》记者日前走访餐馆，扎拉亲自“揭谜底”，指她父亲是巴基斯坦人，母亲则是本地华人，因此她从小学到初级学院都以华语作为母语修读。

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但她指一家人平时都以英语沟通，所以她缺乏练习机会，导致她在小学时还经常考试不及格，需要每天下课后去补习。

“对我而言，学华语是有一定难度的，尤其是认字和记读音，所以我每次上课都很怕老师点名要我朗读课文。”

不过，访问期间，扎拉多半以华语回答。“很多知识都还给老师了，但基本的听说读写还应付得来。平时买菜饭最常说的就是‘我要打包’‘不用塑料袋’和‘谢谢’！”她笑说。

她也很庆幸自己会说华语，尤其是遇到需要帮助的华族安哥安娣时，能及时伸出援手。

询及为何会拍视频，扎拉称因日前有中国游客到店光顾，因不谙英语而无法点餐。碰巧在店内帮忙的她见状后便协助对方点餐。

“他们听到我会说华语，非常开心，也启发我录制华语介绍餐厅的视频。”

公众黄先生（37岁）看了视频后，日前特地带父母前来光顾。“知道扎拉会说华语，有种亲切感，就带父母来尝鲜。”

完整报道，请翻阅2026年8月11日的《新明日报》。