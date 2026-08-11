杜尼安路恐怖车祸案，男子醉酒驾车载着孩子上路，撞死行人致尸体断成三截，控方指男子自私且不负责任，上诉至高庭要求把男子的11年监刑，加重至12年9个月。

今年46岁的被告则通过律师吁法官为他减刑，并称已向死者妻子支付五位数的赔偿金。

这起致命车祸发生在2023年4月23日下午2时许，地点在杜尼安路往市区方向，离陈嘉庚地铁站不远的路段。死者是64岁的退休男子西丹巴兰。案发路段速限为每小时70公里，当时驾驶宝马汽车的被告严重超速，时速达118公里至122公里。

被告年幼的儿女也在车祸中受轻伤。根据《儿童与青少年法令》，媒体不得报道任何可能泄露案中孩童身份的资料。

被告来自澳大利亚，目前是新加坡永久居民。他面对危险驾驶导致他人死亡、酒驾等三项控状，于今年2月在国家法院认罪后，被判入狱11年，罚款1万2000元，各级驾照吊销15年。

控辩双方星期二（8月11日）针对刑罚提出上诉。法官听了双方陈词后，决定择日发表上诉裁决，被告继续获准保释在外。

案情显示，被告案发当天早上因流鼻涕和咳嗽，服用抗组胺药西替利嗪（cetirizine）。上午10时左右，他开车载着分别为3岁和4岁的子女，出席友人儿子的生日聚会，其间喝了几杯红酒和白酒。

散会后，被告把孩子安置在汽车后座的儿童安全座椅，接着开车回家。因前一晚得熬夜照顾新生儿，被告当时已经感觉疲惫。

下午2时许，被告开车行驶在杜尼安路最右边的车道，死者从被告的左侧开始过马路，当来到最后一条车道，遭被告驾驶的宝马撞击。当时距离案发位置不超过100米有一座行人天桥。猛烈的撞击导致死者身体断成三截，上半身更撞破挡风玻璃，落在被告腿上，死者的下半身和左前臂则分别落在不同车道上。被告意识到撞人后赶紧停车报警，两个孩子已吓得嚎啕大哭。

被告案发后接受的血液检测显示，他每100毫升血液中含有145毫克酒精，超出法定上限的80毫克。被告曾在2015年因未谨慎驾驶和酒驾，被判罚款及吊牌。

控方在上诉陈词中斥责被告，在案发前已感到疲倦，根本没有理由在聚会上喝酒，更不应该在醉酒的情况下，载着年幼孩子开车回家；这番自私且不负责任的行为，不仅给死者造成悲惨后果，也伤害自己的孩子。

根据《认罪减刑指导原则》，被告如果在面控后的第一阶段，即控方已准备好让他认罪后的12周内表明认罪意愿，他的刑罚可扣减最多30％。控方指出，由于被告是在第一阶段之后才表明要认罪，法庭应给予的刑罚折扣是20%，而非审案法官所错误定下的30%。控方要求高庭判被告监禁12年9个月，罚款与吊牌则维持不变。

辩方律师萨斯纳登则认为现有刑罚过重，吁法官改判被告监禁六年四个月至八年。代表律师萨斯纳登辩称，被告自面控后就准备认罪，只是因为在等候另一起危险驾驶上诉案的裁决出炉并考虑相关刑罚，不得已到了较迟时候才表明认罪意愿。

萨斯纳登说，被告对所犯下的罪行感到非常后悔，并且已支付一笔五位数的赔偿金给死者的妻子，但他明白无论多少金钱，都无法弥补死者家人的伤痛。