政府打击电子烟的成效持续显现。今年4至6月，共有2428人因持有或滥用电子烟被罚，处罚人数自去年9月以来持续下降。同时，当局这期间也没有在本地电商和社媒上发现涉及持有或滥用电子烟的影像内容，表明相关措施已形成有效震慑。

保健卫生部和卫生科学局星期二（8月11日）发布联合文告指出，今年第二季度（4月1日至6月30日）共有2428人因持有或滥用电子烟被罚，月均809人。该数据低于去年9至12月的3534人和今年首三个月的2589人，呈持续下降的趋势。

对比去年9月加强措施前的三个月（即去年6至8月）的月均1219人，最新数据减少了超过三成。

第二季度数据中，一般电子烟违规者占1971人，其余457人涉及药用麻醉剂依托咪酯（etomidate）的电子烟（俗称丧尸烟弹）。这一涉案人数较上季度的377人明显增加，相信与执法部门近期加强打击力度、揭发更多这类案件有关。

在关卡方面，卫科局持续与移民与关卡局合作，在海陆空边境展开行动，共有19人因涉及进口电子烟落网。当中一人已被提控、针对八人的调查正在进行，其余的十人则被罚款或接到严厉警告。

当局已与电商和社交媒体平台协作，在第二季度下架超过600条涉及电子烟的贴文和广告，同期也未发现任何用户在社交平台发布自己吸食电子烟，或与电子烟相关的影像内容。这个情形据信是首次出现，表明宣导和执法举措已初见成效。

去年9月至今787人参与戒电子烟计划

除了执法行动，当局于第二季度新增安排264人参加戒断辅导计划，累计参与人数已达787人，其中245人已成功戒掉电子烟。

针对未按规定参加或未完成辅导者，当局已依法采取后续措施，截至目前共查处288名违例者，其中41人已被定罪并服刑、152人被控，余下95人正接受调查。

在学生群体方面，第二季度共有245人因吸电子烟被学校及高等学府转介至卫科局处理，另有逾480名青少年接受了戒烟及戒电子烟辅导。

教育部自去年9月起已加强宣导，通过课程、讲座及学生主导的活动等，讲解电子烟的危害与成瘾问题，学校与高等学府也同步收紧纪律管理与处分。

多个政府机构和单位也持续展开执法行动。例如，公共交通业者及前线人员在地铁列车和交通枢纽巡查，一旦发现吸食或持电子烟者即转交执法单位，第二季共转介了49人。陆路交通管理局星期二也在社媒发文通报，至今已查到逾500起案件。

QuitVape计划将结束 公众可继续通过其他渠道寻求帮助

另一方面，随着电子烟问题逐步受控，保健卫生部和卫科局宣布，将终止去年9月推出的戒依托咪酯电子烟计划“QuitVape”。这是因为公众对滥用依托咪酯危害的认识已经有所提高，参与计划的人数也趋于平稳。

自9月1日起，寻求戒断帮助者可直接联系心理卫生学院，相关服务将按标准收费。经由合格推荐渠道转介的我国公民和永久居民，可享有津贴。当局同时表示，此前已加入该计划者将继续获得支持，直至完成疗程。

为帮助使用普通电子烟的公众戒烟，保健促进局提供“I Quit”戒烟计划。有需要者可上网，或拨打热线1800-4382000查询。当局明确表示，自愿求助者不会受到任何处罚，也不会留下案底。