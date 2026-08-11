电动车需求持续升温，本地今年上半年注册的新车中，电动车占比突破六成，较去年同期增长超过20个百分点。其中，中国电动车巨头比亚迪占所有新车约四分之一，稳居畅销车品牌榜首。

受访车商和学者认为，电动车近年已从市场新秀逐渐走向主流；除了价格更具竞争力，充电基础设施完善及政府的优惠政策，也推动消费者加快转向电动车。

根据陆路交通管理局网站数据，今年上半年，本地共注册2万7144辆新车，其中1万6948辆（62.4％）是电动车。相比之下，去年同期新注册的2万3957辆新车当中，只有9822辆（41％）是电动车。

品牌排名方面，比亚迪以6828辆的新注册量高居榜首，占整体新车注册量25.1％。也就是说，每四辆新注册汽车中，就有一辆是比亚迪。

日本丰田排名第二，共注册3386辆新车，占12.5％；美国特斯拉排名第三，注册2826辆，占10.4％。马赛地和宝马则分别以1680辆和1591辆位列第四和第五。

除了比亚迪，其他中国品牌也表现亮眼。奇瑞、名爵、广汽和小鹏均跻身销量前10，意味着10大畅销品牌有五个来自中国。

车商：消费者信心提升 电动车逐渐走向主流

曾涉足汽车行业的新加坡社科大学副教授关耀汉博士接受《联合早报》访问时说，过去三年来，电动车已从市场新秀逐渐获得大众市场认可，消费者如今对电动车更有信心。

沃尔沃汽车代理商Wearnes Automotive董事总经理蔡素芳指出，充电设备在过去一两年间更加完善，缓解了消费者对续航能力和充电不便的顾虑。

她认为，消费者买车时的主要考量仍是车子的价格和动力，而不少中国电动车正好满足这些需求。“汽车占家庭每月可支配收入的一大部分，中国电动车在这些方面有优势。”

关耀汉则指出，中国电动车品牌近年来积极拓展市场，快速推出新车型，也加剧了市场竞争。

他说：“中国品牌推出新车款的速度很快，新车款一进入市场，经销商也需要加快库存周转，为新车款腾出空间。因此，许多电动车品牌都采取较积极的促销和定价策略来吸引消费者。”

优惠政策助推早期采用 调整前进一步推高买车潮

除了市场因素，政府优惠措施也在电动车普及初期发挥推动作用。

关耀汉指出，电动车附加注册费优惠计划（EV Early Adoption Incentive，简称EEAI）和车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）等措施，降低了购买电动车成本，也推动了早期采用。

目前，EEAI为电动车买家提供最多45％的税务回扣，VES则根据车辆排放表现给予税务优惠或征收附加费，以鼓励消费者选择较洁净能源车辆。两项措施合计可让符合条件的电动车买家获得最高3万元优惠。

不过，EEAI截至今年底结束，VES优惠额明年也将调整。蔡素芳认为，部分消费者希望赶在政策变化前购车，也是进一步推高电动车销售量的原因。

蔡素芳也提到，市场关注未来拥车证分类制度变化可能带来的影响。有关检讨预计最迟今年底完成。

她说：“一些消费者担心相关调整会影响购车成本。这些调整也可能会像今年2月政府宣布减少特惠附加注册费（PARF）回扣一样，快速落实。”

车商促销或给拥车证成价带来压力

关耀汉指出，车商为了清掉库存、达成销售目标，接近年底会陆续推出促销活动，进而推高拥车证价格。

不过，蔡素芳认为，大部分车商已提前规划库存，料不会出现大规模清货情况。

展望未来，关耀汉说，新车注册量中，电动车占比已过半。随着更多电动车款推出，以及我国迈向2030年减排目标，这个趋势料将持续。