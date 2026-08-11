疑喝醉酒后在登机口大吵大闹，25岁英国籍男子被拒登机后推倒一名女机组人员，导致后者受伤，班机也因此延误45分钟。男子随后被机场安保人员制伏，并将在星期三（8月12日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期二（11日）发文告说，当局7月20日下午4时05分接到报案，指一名乘客在樟宜机场第一搭客大厦的一个登机口大吵大闹。

调查显示，这名25岁男乘客当时在一个准备前往马来西亚吉隆坡班机的登机口。他疑喝醉后大喊大叫，对其他乘客造成骚扰。两名航空公司职员见状上前询问，男子却朝其中一人爆粗口，他过后尝试登机被阻。

当局未透露涉案航空公司的名称。

男子得知无法登机后，开始动粗推倒一名女职员，导致后者左手臂和手腕受伤。过程中，男子也在未经授权的情况下，擅闯机场的受保护地区。

机场保安人员随后赶到现场，但男子持续爆粗，他当场被制伏，过后被执法人员逮捕。警方指出，男子的行为导致航班延误起飞45分钟。

警方指出，涉案男子将于星期三被控。他将面对三项指控，分别是在公共场所醉酒滋扰、辱骂航空公司职员，以及未经授权进入受保护区域。

根据酒类管制（供应与饮用）法令，醉酒滋扰一旦罪成，初犯者可面对坐牢最长六个月、罚款最高1000元，或两者兼施。根据防止骚扰法令，若罪成可面对罚款最高5000元。在基础设施保护法令下，若罪成可面对坐牢最长两年、罚款最高2万元，或两者兼施。

警方重申，当局严厉看待在樟宜机场扰乱秩序的行为，并将毫不犹豫对违例者采取行动。