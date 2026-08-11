跨岛线—榜鹅延长线有部分工程须全天候施工，一些榜鹅组屋居民日夜受噪音干扰。工程承包商让居民免费租用家用隔音垫，安装在窗户后，预计可降低约15至17分贝的环境噪音。

榜鹅集选区议员、也是国家发展部兼交通部高级政务部长的孙雪玲星期一（8月10日）在社交媒体发布视频，介绍这一措施。她解释，榜鹅濒水优质组屋水滨台I（Waterway Terraces I）外正在进行地下连续墙（diaphragm wall）的施工，附近居民因此受噪音影响。

孙雪玲说，为减少施工造成的不便，受影响的居民可租用和自行安装免费的家用隔音垫（noise blanket），直至年底施工结束。隔音垫长约2米、宽约1米，它通过拉绳固定，无须钻孔，因此不会对墙面造成永久损坏。不过，安装后会遮挡部分自然光线，也会影响通风。

榜鹅水道居民联系网也会免费向居民派发降噪耳塞。

跨岛线—榜鹅延长线工程自2023年起启动，其中榜鹅一带的地下连续墙施工须24小时进行。截至今年6月，地下连续墙已完成85%，第308A座组屋附近的施工将持续到今年年底，其余的预计最迟于2027年第二季竣工。

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地下连续墙主要为地下地铁站提供支撑，施工过程包括挖掘45米深的沟渠，随后须安装钢筋笼，并用混凝土填坑。陆交局早前在相关组屋贴的公告称，为确保沟渠的稳定性，并尽可能减少对周围建筑物的影响，这些工序必须一次性连续完成，因此工程须24小时进行。

位于榜鹅步道（Punggol Walk）的水滨台I组屋外，当局自今年第二季开始进行地下连续墙的施工，以建造榜鹅转换站（CP4）的第六号入口，预计于今年底竣工。

陆交局答复《联合早报》询问时说，在所有工程展开前，陆交局会要求承包商进行噪音影响评估，并根据评估结果采取适当的降噪措施。这包括在工地外围设置隔音屏障，以及在机器周围安装充气式隔音装置。

陆交局和承包商也会根据反馈，主动联系受噪音影响较大的居民，并提供临时降噪措施，包括安装隔音垫。

不过，新加坡工程师学会土木与结构工程委员会主席黄秋杰认为，隔音垫阻隔工地噪音的效果其实有限。

他受询时说：“隔音垫一般采用较厚、耐用的材料制成，如PVC涂层聚酯纤维、硅胶涂层布，或玻璃纤维强化乙烯基。这些材料可防水、抗紫外线和撕裂，也具有阻燃作用。”

居民：已习惯噪音 担心隔音垫影响采光

《联合早报》记者星期二（8月11日）走访水滨台I时发现，现阶段较直接受施工影响的是第308A座部分住户。

其中，面向工地的低楼层单位距离施工范围较近，记者在屋内也能听到挖土机作业等施工声响。部分单位窗外原有的视野，如今也被工地外围竖起的隔音墙遮挡。

虽然家里可听到施工的噪音，但许多受访的308A座居民不考虑安装隔音垫，以免影响屋内采光。

住在五楼的居民朱曦（35岁，自由职业者）和妻子表示，由于工程持续时间较长，早已习惯施工的声音，“不会考虑用隔音垫，因为会阻挡光线，目前这个噪音水平也是我们可以接受的，不影响在家开会。”

低楼层靠近榜鹅步道的单位，不仅离施工范围最近，窗户也面向工地的隔音墙。三楼的居民高佩欣（35岁）说：“现在光线已经不够了，对我来说采光和美观比较重要，所以我不会选择用隔音垫。”

苏绍婷（25岁，自雇人士）居住的二楼单位紧邻施工范围，因她大部分时间在家办公，愿意尝试安装隔音垫。“近几个月工地传来更多敲打声，无论是客厅或房间都听得到，导致我无法集中注意力，不妨试试隔音垫。”

全天候工程意味着施工在周末和节假日也不间断进行，深夜也会有噪音。虽然陆交局人员此前已上门通知居民，但噪音仍对部分居民造成困扰。

居民黄莹（43岁，职总员工）半年前搬进来，曾在凌晨4时左右听到施工的声音。而休假在家照顾婴儿的高佩欣说：“宝宝出生时会经常被噪音吵醒，但九个月来已经慢慢习惯，反倒是我的丈夫，晚上依然会因为施工的声音而睡不好觉。”

朱曦夫妇指出，比起噪音问题，工地扬起的灰尘更令人担忧。他们育有2岁儿子，并已怀上二胎。朱太太说：“飞进来的灰尘让我们经常打喷嚏，现在很少开窗。如果装上隔音垫，只会更加不通风。”

苏绍婷家中的窗户和通往阳台的玻璃门都面向工地，近几个月以来基本上全天紧闭。由于父亲鼻子比较敏感，屋内得装空气净化器，去除漂浮的尘埃。