因未如期报到服刑而遭通缉的人民之声党秘书长 林鼎 ，潜逃马来西亚落网之后，于星期二（8月11日）被遣返新加坡，随即遭警方逮捕。

新加坡警察部队星期二晚上发出文告，透露林鼎的最新进展。

警方在文告中说，林鼎在没有律师执照的情况下执业，今年2月被判坐牢三个月又一周。他原定于上月20日入狱，后来以个人事务和健康为由申请延期，获上诉庭批准延至本月3日到国家法院报到服刑。

不过，林鼎当天并未现身，法庭随后向他发出逮捕令。61岁的林鼎于8月6日，在新山被马来西亚皇家警察逮捕。

警方指出，马来西亚皇家警察于星期二将林鼎遣返新加坡，我国警方随即将他逮捕。目前，针对他非法出境方式的调查正在进行中。

两名分别为37岁和44岁的新加坡籍男子，早前已因涉嫌串谋协助林鼎非法潜逃马来西亚，妨碍司法公正，于8月8日被控上法庭。

商业事务局局长包佩玉在文告中感谢马来西亚皇家警察在这起案件中提供的协助，并强调在我国涉案者，无论逃亡哪里，警方都坚决将他们绳之以法。“我们将继续与海外执法伙伴合作，追踪、逮捕，将涉案罪犯押回我国接受法律制裁。”