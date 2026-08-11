从2020财政年至2024财年，每年平均有114万份保健基金申请获得批准，每份申请的发放金额介于17元至909元。国会预算委员会建议，政府为评估与批准申请的社工和医疗机构提供充分的支持与资源，确保行政负担不会与发放的福利不成比例。

根据国会预算委员会（Estimates Committee）星期二（8月11日）向第15届国会提呈的报告，今年三个检讨重点的其一是政府资金的监管。

报告指出，2020财年至2024财年之间，保健基金（MediFund）和终身学习基金（Lifelong Learning Endowment Fund）的使用率分别为91.1%和96.2%。两者都属于留本基金（endowment fund），即只有投资收益能被动用。

财政部答复国会预算委员会询问时透露，每年获批准的保健基金申请平均有114万份。一个人同一年内或提交多过一份申请，会有这种情况通常因为这人在不同医疗机构接受治疗。

保健基金作用为最后一道安全网，在国人已动用政府补贴、终身健保计划、保健储蓄和家庭自身资源等之后，仍无法负担医疗开销时，提供经济援助。

每份获批申请所发放的平均金额，按使用情况有别：公共医疗机构的住院治疗为909元、公共医疗机构的门诊治疗为96元、非住宿的中长期护理为17元、中期住宿的中长期护理为760元，长期住宿的中长期护理则为616元。

保健基金的管理采用去中心化安排，医疗社工负责评估申请，各个医疗机构的保健基金委员会则负责批准申请。

鉴于申请量高企及发放金额相对较小，国会预算委员会呼吁政府确保公共医疗机构和医疗社工得到充分的支持与资源，他们的行政负担才不会与发放的福利不成比例。

国会预算委员会也建议，政府在近期重新评估银发族保健基金（Medifund Silver）的拨款情况，以确保年长者能继续公平获得资助。

求职者相关项目和e2i拨款额大幅增加

终身学习基金为四大类就业与技能项目提供资金，2024财年发放的金额分别为：帮助求职者找到工作或提供其他支持的相关项目获1亿4500万元；为支持就业促进计划而拨款9100万元给全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）；支持企业转型和留住本地员工的相关项目获1100万元；以及拨款7100万元给培训机构以开展培训课程。

与前一年比较，帮助求职者找工作或提供支持的相关项目获得的拨款额，大幅增加1亿零500万元，因为当中包括给予转业计划（Career Conversion Programmes）的拨款。就业与职能培训中心获得的拨款额则为前一年的逾七倍，主要因为中心接手处理前劳动力发展局转介的求职者个案。

为确保终身学习基金被有效利用，国会预算委员会建议，项目合作伙伴应定期提供与报告有关项目受益人和成果的数据，以便政府能集中监测这项基金在实现政策目标方面所取得的效果。