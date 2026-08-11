建国一代基金余额不足以继续为约30万名在世的年长者提供终身援助，资金缺口约达7亿8500万元。政府会在必要时注资，以持续履行对建国一代年长者作出的承诺。

政府在2014年拨款80亿元推出建国一代配套，为1949年或之前出生的新加坡人提供终身援助，让他们晚年无须为医药费操心。

根据国会预算委员会（Estimates Committee）星期二（8月11日）向第15届国会提呈的首份报告，截至去年3月，建国一代基金余额约51亿7400万元。

在这11年期间，约45万名建国一代年长者受惠，平均每人获助约1万1800元。目前在世者约有30万人，若延续相关援助，预计需要59亿5900万元，资金缺口为7亿8500万元。

就此，财政部回复委员会询问时说：“由于建国一代基金属于长期基金，政府并不寻求每年都精确地达到收支平衡，而是会定期检讨基金的预估支出和使用趋势，确保资金充足。”

至于2019年推出的立国一代配套，以及2024年开始、惠及壮龄者（Young Seniors）的共同前进配套（Majulah Package），两项基金目前仍足以应付预估开支。

政府为立国一代配套拨款61亿元，截至去年3月，基金尚余55亿零400万元，惠及约50万人，平均每人获得2800元援助；对共同前进配套的拨款为83亿元，截至2024年12月，基金余额为50亿1000万元，让150万人受惠，平均每人获得约2600元。

国会预算委员会吁请政府继续关注这三个基金是否可持续，以及继续检讨各基金的津贴和支付水平，确保基金足以应对不断上涨的医疗费用。

委员会由先驱区议员郑德源领导，成员包括六名人民行动党议员和一名工人党议员。除了关注各项政府基金的运作情况，也审视我国能源转型所需资金，以及全国生产力基金（National Productivity Fund）的使用。

政府没有预设如何分配未来能源基金

我国计划逐步改变目前几乎全靠天然气发电的模式，推动能源结构多元化，以减少碳排放。为支持中长期基础设施建设，并资助提升能源供应安全的项目，政府在2024年拨款50亿元设立未来能源基金（Future Energy Fund），并于去年再注资50亿元。

针对这笔款项的分配和它预计可维持多久，目前都还没有定案。

报告引述财政部的回复说，由于我国未来的脱碳路径仍受地缘政治、商业和科技发展等诸多不确定因素影响，政府没有预设要如何分配这笔款项。

“据委员会了解，若新加坡最终决定部署核能，未来能源基金也可用于资助核能计划所需的基础设施。”

尽管未来能源基金至今尚未有任何支出，委员会仍希望政府建立定期汇报机制，公布基金的使用规划，同时设定明确的阶段性目标，以评估基金的运用是否有效，以及我国能源转型是否按计划推进。