林长仁多年来为提升新加坡的国际调解地位而积极努力，促使新加坡国际调解中心如今成为全球领先的调解中心之一。

新加坡国际调解中心主席林长仁（70岁）今年获颁功绩奖章。他从2013年至2014年获大法官和律政部委任，联合领导国际商业调解工作小组，为我国发展国际商业调解中心制定计划。

律政部在授勋赞词中说，这个工作小组提出的计划为新加坡打造国际商业调解的生态环境，包括设立新加坡国际调解中心。在林长仁的领导下，调解中心处理的案件从2015年的七起，增至如今的每年近100起，调解成功率达70％。

他也大力鼓励创新工作，使中心推出人工智能助理工具；这是全球第一个可处理调解工作的辅助工具。

律政部指出，林长仁代表我国参与制定以新加坡命名的首个联合国条约——《新加坡调解公约》，使新加坡在国际调解领域占有一席之位。

他走访世界各国与各地代表联系，呼吁各国支持公约，倡导以调解方式和平解决国际纠纷。为了向各国商业领袖推介《新加坡调解公约》，他亲自主持了专家调解员工作坊；最近，他到墨西哥和哥斯达黎加主持工作坊，把新加坡国际调解中心的触角伸向拉丁美洲。

积极参与联合国学院工作 拓展全球调解网络

林长仁也参与联合国国际贸易法委员会学院（UNCITRAL Academy）的工作，为学院举办研讨会和讲座提供建议，并为这些活动担任主讲人或主持人。

此外，他也是新加坡国际仲裁中心的仲裁员，自2003年以来一直是我国的全国电力市场争议调解员。他的其他身份还包括国际投资争端解决中心调解员等。

林长仁至今累计调解了近1000起案例。他坚信，只要涉及争议的各方愿意对话并沟通，便可更有效地解决问题。这在商业领域尤为重要，调解让各方有机会梳理分歧，维持商业合作关系。

对于获颁奖章，他说：“新加坡国际调解中心这12年来努力推广新加坡成为调解服务的国际枢纽，获颁功绩奖章是我的荣幸，也是调解中心的努力获得肯定。”