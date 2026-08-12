范秀平投身社会服务超过20年，在担任国家福利理事会主席时更不仅提供战略引导，还在冠病疫情期间捐出100万元，协助福理会在2020年设立奋勇基金，支持90个社服机构在冠病疫情期间维持关键服务，扶持弱势群体渡过难关。

新基金在2020年4月成立后，号召社会大众一同出力，结果筹得超过1000万善款。政府同年通过“坚毅向前”财政预算案，为奋勇基金（Invictus Fund，前译“永不言败基金”）拨款1830万元，以推动社服领域转型，让基金发挥更大的公益效应。

现年63岁的范秀平凭着卓越贡献和奉献精神，成为今年国庆的功绩奖章（Meritorious Service Medal）得主之一。这个奖章对她来说别具意义，因为她的父亲范佑安1976年也获颁功绩奖章。

2014年逝世的范佑安是本地长年为社会做贡献的商界名人。1975年，他应新加坡金融管理局的要求，出任濒临破产的虎豹兄弟国际主席，短时间内解决了这家公司的财务问题，保住数以千计股东的储蓄，也避免众多员工失业。

律师出身的范秀平继承父亲热心公益的精神。她1994年应友人请求，担任亚洲妇女福利协会（AWWA）特需学校的法律顾问，从此与社会服务结下不解之缘。20多年来，她全时间投入志愿服务，目前仍是多个慈善或社服机构的理事、官方委员会或基金会的成员，涵盖领域包括慈怀护理、医疗、心理健康，以及针对囚犯、特需者和残障者等的援助服务。

她从2006年起为福理会服务，2018年出任主席，刚在今年7月31日卸任，由高级律师维贾延德兰（Gregory Vijayendran）接棒。

社会及家庭发展部在授勋赞词中说，范秀平担任福理会主席期间发挥卓越领导力，推动一系列措施，协助社服领域提升能力。

她曾联合领导一个指导委员会，为社服领域制定战略方向。这个由福理会、政府部门、企业、慈善机构代表组成的指导委员，2017年启动“社会服务领域策略重点”（简称4ST）五年计划；4ST已在2022年更新。

对于获得奖章，范秀平说，这得感谢所有与她共事的人，包括家庭、义工与社服人员。“要打造充满关爱与包容的新加坡，不能单靠任何一个人的努力，而是需要所有的人齐心协力。”

范秀平是太平绅士，曾在2021年获颁公共服务星章（冠病），2014年和2008年分别获得公共服务星章以及公共服务奖章。