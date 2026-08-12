只要天气许可，86岁的退休人士杜华强几乎每天都会到东海岸“报到”，出海进行至少一小时的风帆冲浪。

杜华强43岁那年，偶然在海边散步时看到一群人玩风帆冲浪（windsurfing），当场就对这项运动“一见钟情”。他觉得，帆板和风帆仅靠风力驱动十分有趣，既能享受乘风而行的乐趣，也能锻炼体能、保持活跃。

他于是报名参加俱乐部开办的风帆冲浪课程，从此展开超过40年的“乘风破浪”之旅。杜华强忆述，当时虽然已年过40，但年龄并没有阻碍他尝试新的水上运动。

杜华强玩风帆冲浪40多年来，赢得不少比赛。（受访者提供）

他说，风帆冲浪看似借风而行，但要“驾驭”强风其实很考验体力和技巧，选用合适的器材也很重要。例如，风力强劲时若使用面积过大的风帆，风帆可能被强风吹倒，把人“压”在水中，甚至造成受伤。

20多年前，杜华强花了三年完成初级、中级和高级教练课程，正式成为一名风帆冲浪教练。他多年来训练过多名学员，也在孙子小时候，尝试教他们风帆冲浪。

除了风帆冲浪，杜华强也会视风力情况，进行风翼冲浪（windsurf foiling）。他说，两项运动相近，但后者的帆板底部装有水翼，达到一定速度后，帆板会升离水面，仿佛“飞”在水面上，带来不一样的刺激感。

杜华强几年前也开始学风翼冲浪（windsurf foiling）。（受访者提供）

这项爱好的开销并不低。杜华强说，视品牌而定，一个帆板约2000元，风帆或水翼则约1000元。目前，他拥有两套风帆冲浪器材和一套水翼设备，单是存放器材，每月平均就要花近200元。

不过，他认为，从中获得的乐趣和意义远超过这些花费。

“这两项水上运动又刺激又好玩，还让我近距离接触大自然。”