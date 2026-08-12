前副总理贾古玛教授指出，建国总理李光耀在任内提出多项标志性的制度设计，后任总理也同样展现了推动重大政策与立法创新的能力。他也对第四代（4G）领导班子的能力给予肯定。

贾古玛1980年步入政坛，直至2011年引退，其间曾先后在李光耀、第二任总理吴作栋及第三任总理李显龙内阁担任要职。

他在新书《立法三章：新加坡修宪的幕后故事》（Creating Three Unique Singapore Laws: An Inside Story）中，分享参与制定民选总统、集选区和非选区议员这三项制度的经验和幕后故事。

贾古玛在星期三（8月12日）举行的新书发布会上致辞时说，与李光耀共同推动多项重要立法，是一段“独特的经历”。

他形容李光耀在规划国家未来方面具有深远眼光，“几乎把全部精力都用于思考如何确保新加坡的未来”，不仅着眼于任内或个人有生之年，更从长远角度为国家铺路。

至于后任领导人，贾古玛接受《联合早报》和《海峡时报》访问时说，他们同样展现了提出重要政策的能力。

例如，1990年制定的官委议员制度便是吴作栋在担任副总理期间提出并推动落实的构想。官委议员一般来自工商界、社会服务组织、艺术或体育界等领域，可为国会注入独立、多元的观点。

李显龙在任内也推动多项重大政策调整，包括净投资收益（NII）框架、保留总统选举制度，以及废除《刑事法典》第377A节条文。

贾古玛说：“这些都是重要的制度变革，显示后来的领导人同样具备提出关键政策的能力。”

对4G团队在冠病疫情期间表现印象深刻

谈及现任第四代领导班子，贾古玛说，他对团队在冠病疫情期间的表现印象深刻，并对团队领导国家的能力充满信心。

他说，尽管我国在疫情期间面对推出阻断措施及病例激增等严峻挑战，但在时任国家发展部长兼财政部第二部长黄循财的带领下，团队始终保持沉着冷静，作出理性决策，使新加坡整体上比许多国家更平稳地渡过了这场危机。

贾古玛补充说，尽管已卸任公职，但他审视现任领导班子在大选后的表现，认为4G团队整体表现“相当出色”。

他说：“虽然领导风格各异，但身为公民，我深感欣慰，也对国家未来倍感安心。”