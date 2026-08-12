随着区域烟霾风险升高，本地消费者开始为可能到来的烟霾天气做准备，空气净化器需求近期明显增加。家电零售商透露，过去一周空气净化器销量较前一周增加约三成。

国家环境局星期天（8月9日）代表由28个政府部门及机构组成的烟霾行动小组发文告说，一旦24小时空气污染指数（PSI）超过100、空气质量进入不健康范围，各政府部门将立即启动相应的烟霾应对措施。

丰城电器（Gain City）数据显示，8月4日至10日，空气净化器销量较前一周增长约30%；本地家电品牌Prism+旗下空气净化器8月1日至9日的销量，也比7月同期增加约30%。

丰城发言人曹川雷接受《联合早报》采访时说，消费者除了关注基本的空气净化功能，也越来越重视产品过滤细颗粒物、过敏原及异味的效果，同时会比较适用面积、运作噪音，以及能源效率等因素。

住在实龙岗的邓女士（39岁）是一名新手妈妈，今年7月刚诞下一名男婴。她说自己对空气较为敏感，容易出现打喷嚏、流鼻涕等症状，因此家中早已购置八台空气净化器。宝宝出生后，为了给孩子营造更洁净的居住环境，她近期又添购了一台。

她认为，宝宝的鼻腔防护能力尚未发育完善，因此特别看重空气净化器的过滤功能，希望能减少空气中的细菌；此外，机器运作时的噪音也是她选购时考虑的因素。“我发现声音太吵，宝宝真的没有办法睡。”

Prism+创始人兼执行董事长陈伟忠提醒，消费者选购空气净化器时，应特别留意过滤细颗粒物（PM2.5）的能力。烟霾中的主要污染物之一是直径小于2.5微米的细颗粒物，因此可考虑选择配备高效颗粒空气（HEPA）滤网，如H13等级滤网的机型。

他也建议消费者留意洁净空气输出率（Clean Air Delivery Rate，简称CADR）。CADR反映空气净化器输送洁净空气的能力，一般而言，数值越高，净化空气的速度越快。消费者应根据房间面积选择合适机型，以确保室内空气能够充分循环及净化。

此外，消费者应定期检查并及时更换滤网。一般情况下，滤网约每六个月至12个月更换一次；若长时间处于烟霾环境，滤网寿命可能缩短。“如果滤网上积聚大量灰尘，或空气净化器开启后室内异味仍长时间未消散，也应检查滤网是否需要更换。”

至于供应情况，曹川雷说，丰城电器空气净化器库存目前仍然充足，但鉴于近期需求增加，公司正密切关注销售和库存变化，并会根据市场需求调整补货计划。

她说，公司也持续关注区域天气及可能影响供应链的因素。近期亚洲部分地区发生地震、洪水等自然灾害，若相关情况持续，或区域内空气净化器需求进一步大幅增加，运输及供货周期都可能受到影响，因此公司会提前规划库存和供应安排。

业者：N95口罩需求暂未明显增加

相比空气净化器需求明显增加，N95口罩销量则暂时保持平稳。环境局日前指出，本地N95口罩库存充足，一般短时间外出或在室内活动时无须佩戴；只有空气质量达到极不健康（PSI超过200）或危险（PSI超过300）水平，并须长时间留在户外时，才建议佩戴N95口罩。

医疗产品供应商叶氏医疗用品（Yeap Medical）董事经理叶志强受访时说，本地消费者对N95口罩的需求近期并没有显著增加。

“不过，为了以防万一，我们已额外储备一些自家品牌Assure口罩。”