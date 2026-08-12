“那一刻，我只有一个念头：他不能出事。”

因银行卡故障无法乘搭公交，一名外籍客工误按谷歌地图电单车导航，骑着共享单车从宏茂桥误闯快速公路，在密集车流中惊慌骑行；幸得驾车路过的冯韦胜毅然停车援手，将他载离险境——这场及时救助，不仅护送他安全抵达目的地，更可能挽回一条生命。

8月6日正午，烈日当空。45岁的自雇人士冯韦胜告诉《联合早报》，他正驱车前往动物园一带，准备享受他的越野脚踏车时光。但就在实里达快速公路靠近杨厝港路的车道交汇处（merging lanes），他的视线被一幕惊险画面死死钉住——一名男子正骑着共享脚踏车，在车流如织的快速公路上左闪右躲，神情紧绷，满脸慌乱。

“车道正在合并，车流量很大，他夹在两排车之间，拼命想往路肩靠。”冯韦胜回忆时，语气仍带着余悸，“我没办法立刻停车，只能先往前开一段，找到安全的路肩停下，等他骑过来”。

他坦言，当时根本来不及多想，“我只怕他下一秒就被撞上”。

拦下这名骑车人后，冯韦胜才得知，对方相信是一名外籍客工，原本要从宏茂桥前往兀兰。

客工手足无措地解释自己的银行卡突然“坏了”，刷不了巴士和地铁，只好租共享单车硬着头皮上路。

更糟的是，他按照谷歌地图的“两轮模式”（two-wheeler）导航，却浑然不知那竟是电单车专用路线——一步错，步步错，直到骑上高速，进退两难。

冯韦胜听完，心头一紧。“从宏茂桥到兀兰，骑车要将近两小时，还是在高速上——太危险了。”

他没有犹豫。二话不说，他把客工的共享单车固定在自己车后的自行车架上，拉开车门让客工上车。“我当时只想着，哪里放他下来最安全。”

最终，他选择万礼路附近的乌鲁三巴旺公园连道入口——那里是正规脚踏车路径，能安全骑车通往兀兰。

冯韦胜将男子载到乌鲁三巴旺连道入口处，并在他下车前教导他如何在谷歌地图上设置脚踏车模式，让他以后不会在面临相同情况。（受访者提供）

耐心教导客工设置谷歌地图至脚踏车导航模式

抵达后，冯韦胜没有急着离开。他停好车，耐心地手把手教客工如何把谷歌地图切换成真正的脚踏车导航模式，一再叮嘱：“以后选‘脚踏车’，别选‘两轮’。”下午1时许，客工终于重新骑上连道，安心踏上归途。

冯韦胜用手机拍下整个过程。他笑着解释：“一开始是为了自保——万一有人看见我车后载着共享单车，误会我偷车怎么办？录下来是个凭证。”

但他随后把视频发布在自己的社交媒体平台，用意却远不止于此：“我希望更多驾驶员看到这一幕后，下次在快速公路上遇到类似情况，也能停下车，伸出援手。很多客工不是故意违规，他们是真的不知道——而我们的一个小小善举，或许就能救他们一命。”