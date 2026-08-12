勿洛广场一中医诊所货架上摆婴幼儿奶粉，却标注仅限快递至中国，消费者想购买还被店员阻止，并告知货物只供出口。受访律师指出，若奶粉属于免税出口商品，由商家安排定点寄往中国并不违法。

一名消费者于星期一（8月10日）在Reddit发贴文称，他在勿洛广场（Bedok Mall）的新中中医诊所（Sinchong TCM Clinic）看到婴幼儿奶粉罐陈列于货架，上方挂着“only sale for express to china”的告示牌，旁边中文标注“新加坡奶粉包邮至中国”。出于好奇，他询问可否购买，店员告知奶粉只供出口，无法零售。

这名消费者在贴文中说，因不会华语，未能与英语不流利的店员深入沟通。事后，他分别联系了新加坡消费者协会（CASE）和新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）。

事件引发对“只摆不卖”是否构成不公平贸易或消费歧视的讨论。消费者质疑：“商品只供出口”是什么意思？既然不卖，为何摆上货架？

《联合早报》记者星期二（11日）实地走访上述诊所，发现货架陈列多种品牌奶粉，包括美赞臣（Enfagrow）、爱他美（Aptamil）和心美力（Similac），部分标有价格，部分未注明。

《联合早报》记者星期二（8月11日）实地走访诊所，发现货架陈列多种品牌奶粉。（郑一鸣摄）

查询发现，新中医药保健有限公司除了经营零售门店、售卖中成药及中药材、提供中医诊疗外，还全资运营安捷国际快递，提供新加坡至中国的邮寄服务。官网显示，客户可通过安捷邮寄奶粉、保健品、药油、咖啡粉、化妆品、鞋包及其他个人物品。

店员：奶粉专供出口 定价含运费

店员受访时说这些奶粉属外销货物，价格不含消费税，即免税商品（duty-free），不可用于本地内销或使用。（郑一鸣摄）

一名不愿具名的店员受访时说，店内奶粉由公司直接向经销商订购，专供出口，主要面向需寄送奶粉至中国大陆的顾客。由于属外销货物，价格不含消费税，即免税商品（duty-free），不可用于本地内销或使用。

店员补充，奶粉定价已包含运费，每罐运费约12元5角。“这些奶粉的定价比普通超市贵10元到20元，没有价格竞争力。如果没有邮寄中国需求，去超市买更划算。”

记者过后到同在勿洛广场的平价精品超市查看，发现超市售卖的奶粉价格比新中诊所低。以一罐1.65千克的美赞臣第四阶段（Stage 4）奶粉为例，在没有折扣的情况下，超市的定价为94元，新中的定价则是122元。

出口货物可享零税率 商家须符合税务规定

根据新加坡国内税务局（IRAS）官网，符合条件的出口货物可适用零税率，商家无须向客户征收消费税（GST）。

规定要求，商家须在供应发生时（开具发票或收到款项，以较早者为准）确定货物将出口或已出口，并持有证明文件。直接出口时，则须持有待出口货物的保管权并控制出口安排。

律师：商业模式合法

正气律师事务所创办人萧锦耀律师受访时说，新中的商业行为属于合法。

萧锦耀解释，免税产品只供出口、不能内销，新中所做的定点发货到中国并不违法。“在这种销售模式下，商家售卖的本质上是快递服务，而非单一商品，因此并不违规。”

然而，他也说，虽然商家有权选择目标客户，但如此公然“区分”货品或客户，难免会引起部分消费者不满。