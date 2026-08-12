碧山第八站一楼一间餐厅星期二（8月11日）晚上失火，一人因吸入浓烟送院，约120人被警方和民防部队疏散。

这起火患发生在星期二晚上7时零5分左右，地点是碧山第八站（Junction 8）一楼的一间烤肉餐厅。

《联合早报》摄影记者过后抵达现场，发现失火餐厅被封锁，并看到新加坡警察部队警员和新加坡民防部队消防员在餐厅内外走动，看似正在进行调查。

民防部队答复早报询问时说，火患涉及餐馆内一个桌上烤架和排烟管，消防员到场后用一支消防喉将火扑灭。“出于安全考量，警方和民防部队疏散商场内的约120人。”

当局也说，一人因吸入浓烟接受救护人员检查，过后被送往新加坡中央医院接受治疗。失火原因正在调查中。

第八站发言人说，火患发生后，商场自动洒水系统和防火幕帘等安全系统均自动启动，民防部队随后将火扑灭。

“附近商店一名员工吸入浓烟后感到不适，过后被送往医院接受检查。目前，没有其他人因事故受伤。”

发言人说，失火餐馆已暂停营业，商场其他区域照常开放。“顾客与租户的安全与福祉始终是我们的首要考量。我们正与相关部门紧密配合，并将全力协助调查。”