新加坡保健服务集团与全球九家医疗机构和集团，建立结构化的行政人员交流计划，未来五年准备派40名行政人员，到海外工作与学习六至八周。

本地三大公立医疗集群之一新保集团星期三（8月12日）在第15届新加坡医疗管理大会上，宣布推出新保集团行政人员国际关系网（SingHealth International Administrators Fellowship Network）。贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生，以主宾身份出席大会。

这是新保集团首次把过去个别进行的海外交流安排，进一步发展成由10家医疗机构组成的多边国际交流网络。新保集团计划在未来五年，安排40名行政人员到北美、欧洲和亚洲的医疗机构，进行为期六至八周的交流。

参与交流计划的医疗机构，包括中国北京清华长庚医院、香港中文大学医院、美国诺斯韦尔健康集团（Northwell Health）、瑞典卡罗林斯卡大学医院等。

除了派出行政人员到海外，新保集团也会接待来自参与交流计划的医疗机构的行政人员，让他们亲身了解新加坡公共医疗体系运作模式。

陈诗龙在致辞时，也分享个人多年前曾到美国明尼苏达州的妙佑医疗（Mayo Clinic）罗切斯特院区学习的经验。“真正让我印象深刻的，并非某个特定流程或管理技巧，而是有机会从内部了解一个不同的医疗体系。去探究运作方式差异的原因，与来自不同环境的人交流想法，并思考哪些经验可借鉴带回来。”

新保集团旗下约有5800名医疗行政人员，占员工总数的15%。他们负责支持医疗保健系统的日常运作和行政框架，包括研究、运营、财务、人力资源、教育和通讯等多个领域。

自2023年推出行政人员交流计划以来，已有16名来自新保集团旗下急症医院、专科中心、综合诊疗所及社区医院的行政人员，到海外医疗机构交流，并把当地的经验和做法带回新加坡。

星期三起一连三天举行的新加坡医疗管理大会，吸引超过2300名来自海内外的代表参加，涵盖医疗管理、供应链管理、病人体验等领域。