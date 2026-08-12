“我注意到围观的公众都没人上前处理。眼看火快要波及四周，我决定在民防人员赶到前挺身而出。”

盛港组屋楼下的垃圾回收箱冒出熊熊烈火，眼看风大火猛，男居民加布里埃尔（Gabriel）挺身而出，从附近垃圾槽拉出水管奋力灌救，在民防人员赶到前成功控制火势，用果断行动守护邻里安全。

这起火患发生于星期一（8月10日）晚上8时10分许，地点是康埔桦弯（Compassvale Crescent）第289B座组屋楼下。

网络媒体Stomp发布的一则视频显示，事发时回收箱已被火舌包围，不断冒出阵阵浓烟，火势相当猛烈。此时，身穿黑灰色无袖上衣的加布里埃尔手持水管，绕着已融化变形的回收箱不断朝起火点喷水灌救。

在他的奋勇灌救下，火势逐渐减弱并受到控制，避免火势进一步扩大，直至民防人员随后赶抵现场接手。

加布里埃尔受访时回忆，他当时在家里注意到组屋墙面“异常明亮”，察觉情况有异便走出家门查看楼下，赫然发现一个垃圾回收箱已陷入火海，甚至被烧得开始融化。

眼看火势危急，加布里埃尔没有犹豫，立刻下楼并将周围的其他垃圾箱拉开以防火势蔓延，也致电通报民防部队。当局则告知他已有公众报案，消防车正在赶来的途中。

加布里埃尔透露，由于当时风势强劲，火势开始蔓延至起垃圾箱旁边的植物。由于担心火势会失控，而旁人也不为所动，他决定不再等待，打开垃圾槽门拉出水管，朝火舌不断喷水灌救，直到民防人员赶抵现场接手。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，火患涉及组屋楼下垃圾回收箱内的物品。

公众在民防人员赶抵前，已使用水管将火扑灭。这起火患没有造成人员伤亡。

起火原因仍在调查中。