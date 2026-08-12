经营长达21年的本地知名手工雪糕店Tom’s Palette突抛“震撼弹”，宣布计划将于今年10月正式关闭旗下两家店面，令不少忠实顾客感叹惋惜。

在武吉士和高文设有店面的Tom’s Palette，于星期二（8月11日）通过社交媒体Instagram发布视频，公布这个结束营业的决定。

Tom’s Palette由陈嘉浩与孙筱慧夫妇于2005年创立，多年来以开创各种独特新奇的雪糕口味而闻名，至今已研发超过250种风味。除了经典的枇杷膏和咖椰口味，他们还大胆将咸蛋黄、椰浆饭以及豆浆油条等本地美食融入雪糕中，深受饕客喜爱。

对于决定熄灯的原因，品牌发言人在视频中坦言是因生意不景气。她指出，虽然店里平时看起来人潮汹涌，在许多人眼里是个成功的品牌，但事实并非如此。

她无奈透露：“事实是，甜品业一天里真正生意好的时间其实只有三小时，这根本不足以支撑另外21个小时人流稀少时的开销。我们真的尽力了，但有些难题，不是靠我们个人努力就能扭转的。”

发言人补充说，如果有意者有兴趣接手并传承这份事业，欢迎与他们联系。此外，为回馈顾客多年的支持，店面在结束营业前的每个星期二傍晚6时，将陆续推出顾客最喜爱的口味，包括豆浆油条、黑芝麻脆糖和猫山王等。

结束营业的消息公布后引发老顾客强烈回响，众人纷纷留言表达遗憾与不舍。有顾客直言这是“最令人心碎的消息”，不少人也感叹未来将再也尝不到这家店独具一格的雪糕口味。

本地老字号甜品店频传熄灯消息，据早前报道，经营12年、以日式瑞士卷和草莓脆饼闻名的法式蛋糕店Pantler，此前也已宣布将在8月30日结束营业。