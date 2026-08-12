公共交通业者SMRT启用新的WorkSAFE应用和网站，优化工作场所安全事件通报机制，并让承包商实时查看安全事件数据、使用人工智能即时审核风险评估报告，以及查询工作安全建议等。

第四届SMRT承包商安全论坛于星期三（8月12日）在胡姬乡村俱乐部举行。SMRT主席佘文民致辞时说，身为交通业的领头羊（Queen Bee）企业，SMRT不仅会设立严格的安全标准，还会持续协助承包商等合作伙伴达标。

这包括通过全国职工总会的企业培训委员会计划（Company Training Committee）资助承包商投入更安全的工地作业与科技，为参与企业符合条件的转型成本，获取高达七成的共同出资（co-funding）。

例如，SMRT鼓励合作伙伴探讨采用增强实境（AR）和虚拟实境（VR）技术方案，来帮助工人练习如何在高风险情况下作出反应，以提升工地安全。

用户可通过WorkSAFE应用或网站查询工作安全资料，也可使用口述功能通报安全事件。（萧紫薇摄）

SMRT也在活动上启用由公司旗下的腾越数码（STRIDES Digital）开发的WorkSAFE手机应用和网页，通过人工智能优化安全事件通报流程、提供安全提示和评估等。

此前，用户须通过不同的平台和应用来通报安全事件或查询相关信息。WorkSAFE整合了这些渠道与资源，并会在接获通报后，自动转发给有关团队跟进。平台界面也可根据合作伙伴的需求和个别运营环境做出调整。

SMRT计划在未来三年里，协助超过200家承包商伙伴提升转型。

全国职工总会助理秘书长、全国交通工友联合会执行秘书杨涴淩担任活动主宾，并在致辞时重申确保职场安全的重要性。她呼吁在场的中小企业代表，不应把安全与产能视为相互冲突的目标，因为最理想的转型往往能提升这两者。

杨涴淩对企业面对的利润压力表示理解，但指出：“员工越疲劳，疏失几率就越高；更好的器材可同时减少工伤事件和减轻人手压力；得以提升技能的员工也可更安全、有效地施工。因此，安全、产能及转型应发挥相辅相成的作用。”

杨涴淩向14家企业颁发安全奖项，肯定他们为改善工作安全所作出的努力。其中，本地监控解决方案提供商TNT Surveillance和科技方案提供商Efficient Networks International，因在过去一年里没有发生任何的严重工伤事故、轻伤事故率较低，以及持续创新改进，获颁最高级别的“安全卓越奖”。

TNT Surveillance因在过去一年里没有发生任何的严重工伤事故、轻伤事故率较低，以及持续创新改进，获颁最高级别的“安全卓越奖”。公司董事陈敬政代表公司领奖。（萧紫薇摄）

承包商：努力获肯定 将继续提升安全标准

TNT Surveillance是负责维护SMRT巴士车载资讯科技和闭路摄像等系统的承包商之一。公司董事陈敬政受访时说，这是公司连续三年获得SMRT安全奖项与肯定，鼓励公司继续提升安全作业标准，确保所有员工能安然无恙地回家。

陈敬政认为，新推出的WorkSAFE有助于员工及时通报事故和获取安全资讯来引导日常的工地作业。