青少年华语谈话节目《Teen你敢敢说》第三季即将开拍，早报校园团队星期二（8月11日）走入惠厉中学举行校园试镜，寻找节目新面孔。

节目聚焦青少年关心的话题，鼓励学生表达自己的想法和感受。新一季节目的主题包括追星、体罚、选科和升学压力、如何应付“有毒”友情，以及与异性的相处之道。

苏千惠观看《Teen你敢敢说》后，节目展现青少年视角，很有意思。（吴先邦摄）

星期二举行的第一场校园试镜吸引13名学生报名参加。中三生苏千惠（17岁）受访时说，节目展现青少年视角，很有意思。

“能看到本地有这么多想法相似的人，感觉挺新鲜的，也让我更愿意说出自己的想法。”

另一名参加试镜的中三生吴廷耀（17岁）期待有机会上节目，与其他学校的学生交流看法。他坦言试镜前有点紧张，但很享受分享自己想法的过程。

中三学生吴廷耀参与试镜活动时侃侃而谈。（吴先邦摄）

“如果能上节目跟其他中学生聊聊天，看看大家在感兴趣的课题上有没有共鸣，应该会挺好玩的，也可以认识新朋友。”

《Teen你敢敢说》由早报校园出品。在过去两季的节目里，数十名青少年针对早恋、容貌焦虑、社交媒体、亲子关系和校园霸凌等课题踊跃发言，分享亲身经历。公众可上早报校园网www.zbschools.sg观看往期节目。

制作组接下来将走入更多学校展开试镜。有兴趣参与试镜或想了解更多详情的学生，可浏览早报校园网，或电邮zbschools@sph.com.sg。第三季节目预计11月底开拍，明年2月播出。