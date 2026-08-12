以折扣旅游配套、泰勒丝（Taylor Swift）演唱会门票和虚假高回报投资为饵，32岁的印度尼西亚籍女子策划庞氏骗局，在17个月内卷走33人共约194万元，所得全花在奢侈品和个人开销上。她于星期三（8月12日）被判坐牢八年半。

被告塞贾蒂（Nila Anggraini Citra Sejati）承认欺骗、失信等11项控罪。案情显示，她在2023年8月至2024年12月间，通过自己经营的旅行社Argo Sejati Corporation私人有限公司行骗，声称可提供折扣机票、游轮配套、酒店住宿和泰勒丝新加坡演唱会门票。

为制造生意合法的假象，她起初会完成一些真实预订，或只支付部分订金后任由预订作废，有时则是发出印有虚假预订编号的假机票，在客户发现无法登机时再补订票。

随着债务越滚越大，被告将骗局扩大到投资领域，承诺高达九成的惊人回报。她声称因“特殊商业安排”，可批量拿到超低价机票再转卖套利。实际上，这种安排根本不存在，她不过是用新受害者的钱支付给旧客户和投资者，是典型的庞氏骗局。

除此之外，被告也通过交友应用Bumble结识男性目标下手。她与对方约会，炫耀奢侈品，展示银行余额超过90万元的手机截图，以及虚构的旅行订单，诱使他们交钱。其中两人各被骗走34万4855元和33万元。

受害者也包括被告的朋友和旅行社客户。她诱使他们代卖门票，或将“投资”介绍给亲友。一名受害者在她签署承诺高利息的贷款协议后，被骗走超过60万6000元，还说服女友和友人分别转账23万零281元和16万5000元。

每当受害人发现预订无效或拿不到回报，被告便发送伪造的银行转账截图，或要求追加资金来支撑运作。一些受害者甚至交出信用卡，为她背负沉重债务。

保释期间仍行骗

即便在2023年10月被捕，被告仍没停止犯案。保释在外期间，她注册第二家公司Paul Sejati Corporation私人有限公司继续行骗。2024年8月，她挪用一名企业客户委托她购买机票的2万5500元，用来偿还自己的信用卡账单。

主控官指被告长时间精心策划骗局，甚至在保释期间重犯，促请法官严惩被告，以起到阻吓作用。主控官指出，被告将犯罪所得花在个人开销和奢侈品上，多数受害者未获赔偿。即使有归还给一小部分受害者的钱，也只是从其他受害者身上挪来的。

案件中的五名受害者请求法官下令被告赔偿。其中两人说，因被告的投资诈骗倾家荡产，不仅10多年甚至20年的积蓄化为乌有，其中一人还因此欠下银行近百万元债务。

另一人说，他为了庆祝妹妹的生日向被告购买泰勒丝演唱会门票，发现被骗后还得再掏钱找其他人买票。金额虽然不大，但对当时还是学生的他来说，也几乎是全部财产。

主控官说，各种迹象显示，被告没有经济能力作出赔偿。警方调查被告名下的12个银行账户，不是已关闭，就是几乎没有存款，因此不建议法官下达赔偿令。

法官下判时说，案件涉及的金额庞大，必须严惩被告以儆效尤，因而判她坐牢八年半。针对赔偿令，法官解释，赔偿令的作用在于让受害者获得弥补，而非用以额外惩罚被告。在迹象显示被告没有能力赔偿的情况下，决定不下达赔偿令。不过，法官指出，受害者仍可提出民事诉讼求偿。