喊标宴会数量骤减，有庙宇主办方异军突起，推出标新立异的福物，例如玩偶、潮玩等，吸引更多年轻人投标。

疫情后，许多中元会因人事更迭、理事年纪渐长，或经费不足而选择停办，进而影响喊标活动，但也有主办方推陈出新，以潮玩作为福物竞标，吸引不少年轻人出席。

拥有38年经验的资深喊标人林清河受访时说，过去几年来，喊标活动的福物已不局限于与神明有关，如今也有庙宇为吸引年轻人参与，顺应当下潮流购买玩偶等，作为喊标活动的福物。

“这几年的现象确实不一样，Labubu出街的时候，标价就有三四千元。”

他说，出席这类活动的70%是男性，其中半数较年长，传统福物都会迎合他们的喜好。不过，由于不少出席者会和年轻人同行，为吸引这些年轻人，所以也渐渐出现潮玩福物。

“笑佛、福禄寿，金钱袋等福物比较难吸引年轻人，老一辈则会觉得家里已有一尊，一般不会想要标第二尊。”

位于裕廊西水廊头大伯公福德神庙，上星期五（8月7日）开始一连三天庆祝福德正神（大伯公）宝诞千秋，并于上星期六（8日）晚上举办联欢晚宴，筵开120桌。

庙宇文书蔡文儫（26岁）告诉记者，他加入理事会四年，去年和今年的喊标福物都由他准备。

“去年准备招财猫、熊造型公仔，喊标价是大概300元至500元，算是试水温。当时看到有年轻人参与晚宴，所以想搞点新意。”

蔡文儫说，他今年准备六件潮玩福物，包括熊造型公仔、蜡笔小新和一个“马上有福”可爱马造型摆设。其中，可爱马以1200元的喊标价被人标走。

在本地经营福物批发与零售生意20年的杨立本（42岁）受访时说，自疫情后，潮玩福物的销量变好，直播风潮兴起，也带旺他的生意。“潮玩的销量好，当做福物喊标的话，几乎都会被标走，拿回来的机会不超过5%。”

另一名喊标人陈瑞兴（57岁）则说，曾有主办方以猫山王榴梿作为福物，最后有人用800多元标下。

他说，虽然推陈出新，但传统上的大吉（橙）、发糕、米桶、王来（黄梨），黑金（木炭），还是能吸引不少投标者参与。

完整报道，请翻阅2026年8月12日的《新明日报》。