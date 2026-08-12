护理人员为73岁老翁擦嘴时遭拒，竟恼羞成怒动手向老翁挥拳，随后更爬上床将老翁按压在身下并掐其颈部，星期二（8月11日）被判坐牢一周。

缅甸籍被告蒂哈（27岁）承认一项刑事暴力罪。案发时，他在阿裕尼一带的圣安德烈疗养院任职，负责照料73岁的受害者。受害者需依靠轮椅行动，患有双相情感障碍及多种疾病，属于无法自我保护的弱势群体。

今年5月1日傍晚约5时34分，被告在照顾躺在床上的受害者时，发现他嘴巴周围有食物残渣，于是尝试用湿纸巾替他擦拭。岂料，受害者拒绝并推开被告的手，还示意不愿被清理。被告继续尝试，受害者再次将他的手推开。

被告因受害者拒绝配合而感到恼怒，先用左手将受害者的右臂按下，再挥动右手，意图大力击打受害者的身体。受害者举起左臂防卫，结果被告的一拳落在受害者的前臂。

被告接着爬到受害者身上，用双臂将他按在床上，一度还用左手掐住受害者的颈部，将他按在床上。当时一名护士听见骚动声进入房间，被告见状才松手。

法官：须学会控制情绪

整个过程被疗养院的闭路电视拍下。受害者之后接受疗养院的驻院医生检查，未发现伤势。

护士最终在5月4日报警，指被告对住户动粗。

法官下判时指出，本案性质严重，受害者属弱势群体，而被告虽心生恼怒，但必须学会控制自身情绪与行为。