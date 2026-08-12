为简化建筑师办理注册和执业手续，建筑师局将在8月底推出一站式网上平台，整合注册、执业证书申请和专业考试报名等服务。部分目前须邮寄提交的表格，也将改为线上办理。

国家发展部长徐芳达星期三（8月12日）在建筑设计事务所雅诗柏（RSP）成立70周年展览开幕仪式上致辞时说，新平台是政府推动建筑环境业数码化、简化行政程序的一部分。

建筑师可通过平台向建筑师局（Board of Architects）注册、申请执业证书、报名参加专业考试，以及办理其他相关事务。

徐芳达说：“平台启用后，部分目前须以邮寄方式提交的表格将改为网上办理，建筑师也可在同一平台获取所需表格和服务。”

RSP执行董事蒋朝晖从事建筑业29年。他告诉《联合早报》，执业建筑师每年都须更新执业证书，目前仍须填写委员会寄出的纸本表格，费时费力。

对于准备注册成为建筑师的年轻从业者，新平台节省的时间可能更明显。他们在参加专业考试前须累积两年实务经验，并定期向建筑师委员会提交实务经验记录，每年共四次。蒋朝晖估计，连同填写、打印和寄送等程序，一年可能花约16小时至20小时。

他说，新平台把这些程序数码化，并可配合电子付款，办理手续将方便许多。“以后可能只要按一两个按钮就完成注册，再加上电子付款，会方便很多。”

随着新加坡进入下一阶段的发展，徐芳达指出，我国将推进更多住宅、市镇翻新和大型基础设施项目，建筑环境业须进一步提高生产力和创新能力。

今年2月，我国成立由徐芳达领导的行动小组，集合政府和建筑环境业代表，推动建筑业加快技术升级。

徐芳达说，小组探讨的重点之一是采用科技和创新，包括利用数码化和人工智能提高企业工作效率，减少例行行政事务，让专业人员腾出更多时间处理价值更高的工作。

他以建筑审批平台CORENET X为例说，平台除了简化建筑监管审批流程，更长远的目标是推动建筑环境业加强各方协作，并采用更数码化的工作模式。

雅诗柏接下来三年也将与软件公司Autodesk合作，为CORENET X的数据管理开发定制人工智能解决方案。徐芳达说，这正是CORENET X希望推动的创新与合作模式。

检讨条例 减少不必要合规负担

除了推动数码化，政府也在检讨建筑环境业的政策、条例和程序，减少不必要的合规负担。

我国在2023年12月试行新的长住服务式公寓（long-stay serviced apartments）模式，以满足新加坡人和在本地工作或求学的外国人的租房需求。

徐芳达说，试点推出后，建筑师和业主反映，一些原本参照酒店和旅舍制定的消防安全要求较难符合。市区重建局和新加坡民防部队随后与业界检讨相关规定，并在今年3月更新要求，使长住服务式公寓适用的消防规定更贴近住宅建筑。

此外，民防部队今年1月也推出咨询服务，让进行增建和改建工程的建筑师和业主，可在正式提出申请前，就场地限制和替代消防方案等问题与当局讨论。

徐芳达说，这些调整在维持高水平消防安全的同时，也可降低业者的合规成本和负担。“这些例子说明政府与业界可通过合作取得更好的成果。”

创立于1956年的雅诗柏是本地著名建筑公司，参与过多个本地代表性建筑项目，包括达士岭组屋、星耀樟宜、亨德申波浪桥等。

配合公司70周年纪念，雅诗柏把一批历史建筑资料捐给新加坡建筑典藏（Singapore Architecture Collection），包括克拉码头和新加坡室内体育馆的原始建筑图纸。

新加坡建筑典藏在2023年成立，由国家图书馆管理局、市区重建局和国家文物局联合管理，收藏建筑模型、照片、图纸等资料，供研究、教育和设计参考。典藏目前已收录来自22名个人和机构捐赠者的超过8000件资料。

雅诗柏主席林伟杰说，公司多年来一直保存这些重要项目的图纸，选择捐出，是希望让这些资料继续发挥价值。

他说，对建筑业者而言，这些历史图纸可作为了解过去设计和建设过程的重要参考；对一般公众而言，意义不一定在于看懂技术细节，而是从中看到新加坡一路发展的轨迹。

“新加坡今天取得的成就令人自豪，我们也为国家以及自己参与其中的工作感到骄傲。希望这些资料能让一般公众回望这段发展历程。”