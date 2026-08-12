妹妹囤积杂物多年，需“爬”垃圾山进出房间，姐姐申请庭令清空单位，两天内清走五大卡车杂物。

《新明日报》接获热心读者通知，指淡滨尼43街第484座组屋有个“垃圾屋”单位，近日进行大规模清理。

记者于上月17日走访时，涉事单位已经清空，门外摆放八个大箱子和一个行李箱。箱上写着“屋主个人物品，请勿丢弃”。

单位门上贴着一张高庭庭令。根据庭令与相关文件，申请人（姐姐）要求答辩人（妹妹）在四周内腾空单位，并将钥匙交还。

两天五卡车除杂物

据观察，涉事单位隔壁的邻居在门外放置芳香剂和蚊香。这名邻居说，“垃圾屋”内的女住户有严重的囤积问题，情况已持续超过五年。

住在附近的罗丝（55岁，帮佣）同样透露，身形瘦弱的女住户60来岁，经常从外面捡各种物品回家。

“7月15日和16日两天有人来清空这间家，整整拖走五大辆卡车箱装载的杂物。”

她也说，每逢下雨天，她在自家厨房就能闻到从单位飘来的异味。

“屋里全是垃圾，堆到天花板那么高，根本不能走路，她要进厨房得爬上垃圾山，再翻身进去。屋外还有一些花盆和柜子之类的。”

记者联系上代表申请人的何进才律师事务所联席董事总经理姚婷婷律师，她说，客户不愿就此事受访。

组屋区游荡 妹妹举止异常

妹妹如今在组屋区游荡，举止异常，还用衣服赶人。

《新明日报》记者日前再走访时，在邻里组屋区发现这名妹妹坐在楼下的一张椅上，手上和身边有些旧衣服。

记者与她谈话时，她不愿回答，只顾低头折衣。另外，她还一度拿着一件粉色上衣挡脸，随后自言自语，并拿上衣在记者面前挥舞，似乎想要驱赶记者。

记者离开后，她站起对着空气比手画脚，举止异常。

附近邻居也说，当局来清理后，就没再看见她回到单位。

“有时候看到她深夜坐在楼梯口看报纸，也会在楼下或附近咖啡店看到她，不知道她现在住哪里。”

附近的一名女员工也说，妇女经常在邻里游荡，尤其是凌晨时段。

“她晚上很活跃，像没有睡觉。”

完整报道，请翻阅2026年8月12日的《新明日报》。