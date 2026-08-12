14岁少年三年内与五名未成年少女发生性关系，甚至在他被控后，其中一名受害少女还搬入他住家同居，但两人闹翻后他以散布亲密视频要挟。

被告现年18岁，他共面对37项控状，星期二（8月11日）承认其中13项包括性侵16岁以下的未成年者、抵触贪污、贩毒和严重罪案法令、偷窃、未成年驾驶等的罪行，余项交由法官下判时一并考虑。

为保护受害者，法官令媒体不得报道会曝露受害者身份的相关信息。由于被告犯案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体也不得报道他的名字和资料。

案情显示，被告在三年内相继性侵五名未成年少女：

●第一人（14岁）： 2022年10月，被告在自家公寓派对上趁同龄受害者醉酒呕吐，将她带入桑拿房指侵并发生性关系。

●第二人（13岁）： 2023年8月，15岁的被告与通过网游认识的受害者交往，其间三次发生性关系。

●第三人（15岁）： 2024年3月，被告通过朋友结识受害者，交往一周后在其房间发生性关系。

●第四人（15岁）： 2024年7月，16岁的被告连续三天指侵受害者。被告于7月8日首次落网，警方在手机查获79部色情片及30张淫秽照，他于次日保释。

●第五人（14岁）： 2024年12月，被告在保释期间结识受害者并于次年3月交往，其间频繁发生关系并偷拍视频。

被告于2025年4月被控上法庭，保释条件包括佩戴电子监控装置及宵禁。其间，第五名受害者搬入他的家中同居。两人于11月分手并产生财务纠纷，被告以散布亲密视频要挟对方还钱。被告于同年12月29日再度落网，警方在其电脑中又查获四部色情片。

法官令控方提交改造训练报告，案展至9月1日下判。

完整报道，请翻阅2026年8月12日的《新明日报》。