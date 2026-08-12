马林百列—布莱德岭市镇会多管齐下开展灭鼠行动，过去两个月就移除区内850只老鼠。达哥打居民说，过去曾有老鼠闯入住家、在门前留下粪便，如今情况已明显改善。

马林百列—布莱德岭市镇会日前贴文指出，过去几个月已加强全市镇的鼠患管理工作，并通过系统性及以数据为依据的方式，分析稽查结果、居民反馈，以及鼠患热点趋势，并在必要时进行针对性捕杀。

《新明日报》报道，市镇会受询时说，灭鼠工作包括处理鼠洞、设置捕鼠器，以及在夜间针对性展开灭鼠行动，今年6月和7月当局就分别移除421和429只老鼠。

除了灭鼠，市镇会也加强垃圾处理中心的清洁工作及定期清洗垃圾桶，并将垃圾桶更换为脚踏式，减少老鼠接触食物来源的机会。

《新明日报》记者日前走访达哥打一带时，发现有两座组屋附近都设置捕鼠器，包括沟渠等地点；其中一座组屋后方的沟渠上方也挂着相信是装有鼠药的小塑料袋。

居民：鼠患改善

住在惹兰都亚第93座组屋底层的吴先生（68岁，司机）说，鼠患问题已存在10多年，几年前甚至有老鼠从后门跑进住家，他此后便尽量把大门和后门关紧。所幸，市镇会和有关当局积极介入，鼠患情况如今已好转。

“以前屋子后门的沟渠旁经常有老鼠跑来跑去，现在偶尔才看到一两只，比以前好很多。”

旧机场路第95座组屋底层居民爱丽丝（42岁）则说，约四个月前，鼠患问题仍相当严重，老鼠甚至会在住家门前留下粪便。屋子前方的沟渠附近后来设置捕鼠器，情况才逐渐改善。

完整报道，请翻阅2026年8月12日的《新明日报》。