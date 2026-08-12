丰田Camry型号汽车疑因仪表盘无法显示转向灯、危险警示灯等关键安全信息，全球65万5000辆车被召回，当中有多少在新加坡销售，目前仍不清楚。

丰田汽车本地代理商慕娘摩哆（Borneo Motors Singapore）星期三（8月12日）下午接受《联合早报》询问时以一份临时媒体声明回复称，已注意到近期媒体有关丰田在美国召回部分车型的报道，此次召回行动涉及丰田相关车型仪表盘显示屏问题。

“目前，慕娘摩哆尚未收到在新加坡销售的车辆受影响的通知。我们正积极与丰田汽车公司（Toyota Motor Corporation）联系并核实细节。此次召回行动如果也波及新加坡市场，我们会提供进一步消息。”

据美联社等外国通讯社星期二（11日）报道，丰田汽车证实，由于显示屏故障可能导致车辆启动时转向灯、危险警示灯等安全提示功能失效，公司正在全球召回约65万5000辆Camry汽车。

报道称，此次召回的大部分车辆在美国销售，其中超过50万8000辆属于2025年至2026年款混合动力车Camry Hybrids。丰田已通过电邮向美联社证实，召回行动影响北美、中东、亚洲以及其他区域部分国家市场。召回的65万余辆车同属2023年12月至2026年7月间生产，由位于美国、日本和泰国的三家工厂制造。

仪表盘显示灯与提示功能失效 恐增加撞击风险

报道引述美国国家公路交通安全管理局公布的文件称，所涉车辆都配备了一块7英寸（约17.8厘米）大的组合仪表显示屏。车辆启动时，屏幕可能呈黑屏状态。除了转向灯和危险警示灯失灵，系安全带提示和“钥匙未拔出”警示蜂鸣功能，也可能因此无法正常运作。

当局也警告，这些显示灯和提示功能失灵，会增加撞击风险，一方面让驾驶者无法看到相关警示或指示信息，也可能使其他道路使用者难以辨识驾驶者的行驶意图，例如需要转向或车子出了状况。

报道称，位于美国得克萨斯州的丰田汽车北美公司将通知所有已知的受影响Camry车主，把车子送往丰田授权经销商进行后续处理。经销商将为受影响车辆免费更新软件，解决上述技术问题。

虽然外媒报道指这次召回行动主要涉及美国市场，但本地部分丰田车子也曾在今年2月有过被召回的经历。

当时，本地部分丰田普锐斯（Toyota Prius）型号汽车出现后车门开关可能渗水引发短路状况，行驶时可能意外打开，本地约1300辆车受影响。陆路交通管理局官网资料显示，丰田普锐斯制造商于2月26日发起召回行动。