国务资政 李显龙 星期三（8月12日）在前副总理 贾古玛 教授的新书《立法三章：新加坡修宪的幕后故事》（Creating Three Unique Singapore Laws: An Inside Story）发布会上致辞时说，制定符合国家需要的 宪法 与法律，必须对社会有敏锐的理解——包括它的脆弱之处、可能出现的问题，以及哪些解决方案最可行，而“这一切都离不开政治经验与判断”。

新加坡宪政制度的形成并非单纯的立法工程，须立足国情、回应政治社会环境变迁，并放眼长远发展。惟有同时兼顾这三点，宪政制度方能如经年磨合的鞋履，日益契合国家发展的实际需求。

制度须符合三大关键原则

贾古玛在新书中梳理了民选总统、集选区及非选区议员三项制度从构想到落实的过程，并通过亲历者视角，呈现新加坡修宪背后的政治考量与制度设计逻辑。

李资政说，这三项制度均在同一时期由建国总理李光耀构思和提出，并针对新加坡的具体处境量身打造。

他也从三方面阐述制度设计的关键原则。首先，制度必须契合国情。李资政说，当年推动制度设计的并非学者或哲学家，而是具备丰富治理经验的务实政治人物。他们清楚新加坡的运作逻辑，也深知社会断层与弱点，因此在制度设计上追求“行之有效”。

“他们凭借创造力与判断力，设计出切合我国独特国情的制度，弥补政治体制中的缺陷。”

此外，制度创新也须反映当下政治与社会环境变化。例如，新加坡人口结构正大幅转变，曾实现预算盈余并积累国家储备的建国一代逐渐淡出历史舞台，将继承这笔储备的下一代，并未经历建国初期攸关生存的危机，这促使政府思考如何防止国家多年累积的储备被挥霍，最终催生了民选总统制度。

在种族关系方面，李光耀早在1970年代便开始关注少数族群代表问题。1984年大选中，一些参选人利用种族课题争取选票，凸显确保国会维持多元种族代表的迫切程度，从而推动集选区制度的设立。

另一方面，1981年安顺补选中，时任工人党秘书长惹耶勒南当选并进入国会，成为新加坡独立后首位赢得议席的反对党议员。李资政说，这个结果进一步坚定了李光耀的看法，即满足新一代希望在国会听到反对声音的需求。

李光耀也从惹耶勒南如何在国会提升辩论质量的表现中看到，引入一定数量的反对党议员有助于督促执政党议员，最终促成非选区议员制度的设立。

李资政说，当年李光耀和年轻一代部长在设计这些制度，不仅是回应当下挑战，更是着眼未来。

他说：“他们希望建立一个能够长久运作的宪法框架——一个年轻一代部长必须运作、一个无论未来由人民行动党还是其他政党组成政府，都会受到约束的制度框架。”

李资政指出，这三项制度在过去30多年里，像“旧鞋子一样经过反复撑展、打磨与修补，如今已成为我国宪政体系中不可或缺的重要部分”。

李光耀立场坚定但广纳意见 反复推敲制度设计

李资政提到，新书展现了团队在幕后如何运作，包括对突破框架、创新想法持开放态度，并进行激烈而理性的讨论。与此同时，李光耀作为总理，虽立场坚定，却不断寻求不同意见，甚至在多年反复思考与辩论后才作出决定。“这体现了总理作为‘同侪之首’所扮演的角色，以及内阁集体负责制度的运作方式。”

他随后在脸书发文指出，我国已走过建国初期阶段，预计未来大规模修宪的可能性微乎其微。但他提醒，宪法属“活文件”。“若未来有必要再次重大修宪，我希望届时政府能展现智慧，在维稳与变通之间求取平衡，并从国家长远利益出发，制定周全有效的施政方案。”

《立法三章：新加坡修宪的幕后故事》由海峡时报出版社出版，售价38元9角。贾古玛将把作品版税全数捐给外交部支持的慈善机构彩虹中心（Rainbow Centre），用于支援有发展需要的儿童与青年。